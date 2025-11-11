Por qué la película de Kathryn Bigelow es una metáfora de la situación climática





En una sala de la Casa Blanca, una pantalla que debía transmitir imágenes en directo no funciona. Luego están los satélites que, a pesar de su precisión, no pueden identificar el origen de un ataque con misiles. Un asesor se suma urgentemente a una videoconferencia desde la calle: corre y hace que la imagen de su encuadre se estremezca. En esta misma reunión, la pegatina donde debe aparecer el presidente de Estados Unidos sigue siendo un cuadrado negro. Probabilidades de impacto: ¿qué ciudad es el objetivo de este ataque nuclear? – se vuelven más claros a medida que pasan los segundos, pero no cambian la posibilidad de interceptar esta promesa de destrucción. Otras probabilidades, respecto a la intencionalidad de este disparo, se indican sobre la marcha –75%, 80%, 50-50– y son calificadas por el presidente como“estimación ciega”. E incluso cuando este último se toma un minuto precioso para pedir la opinión de su esposa, la conversación se vuelve entrecortada y se corta. Esta serie de interferencias, en la película recientemente estrenada de Kathryn Bigelow, “A House of Dynamite”, hablan de algo roto en la creencia de que vastos sistemas sociotécnicos pueden hacer que las principales amenazas sean controlables.





Si miras de cerca, la película muestra dos tipos de interferencias. El primero ocurre cuando la tecnología falla. Se trata de cortes, averías o fracasos: un disparo de interceptación no da en el blanco y dos llamadas telefónicas, aunque cruciales entre Rusia y Estados Unidos, no pueden fusionarse. El segundo ocurre cuando la tecnología funciona pero no produce nada, no cambia nada. El inminente desastre nuclear se puede cuantificar y cronometrar, pero eso es todo. En la pantalla, este mundo cerrado de vigilancia y tecnología descrito por el historiador Paul N. Edwards es el escenario de una película de acción pero de acción imposible.





Visto desde la década de 2020, es difícil no leer la película de Kathryn Bigelow como una metáfora de la situación climática, medioambiental y social. Los responsables están en una habitación. Los datos están establecidos. Esto se debe a satélites, estaciones, sensores y modelos. Dominan el asombro y la inercia. La metáfora tiene sus límites ya que la dramatización se da en esta película a través de una brusquedad inexplicable: ¿quién podría haber decidido atacar a Estados Unidos de esta manera sin un detonante aparente? – cuando la realidad del cambio climático ha estado claramente establecida durante décadas y los obstáculos a las políticas ambientales no son una amenaza desconocida sino que están documentados por numerosos trabajos de historia, ciencias políticas y sociología. Pero encontramos en este thriller nuclear el mismo sentimiento de pérdida de control e impotencia, que parece tanto más paradójico cuanto que se desarrolla en un mundo sobreanalizado por los datos.









Kathryn Bigelow cita “Fail Safe” como una de sus fuentes de inspiración (Punto de corte) » (Sidney Lumet, 1964). En esta película, un grupo de bombarderos estadounidenses recibe, por un problema técnico, una orden que nunca se dio: destruir la ciudad de Moscú con armas nucleares. Se trata entonces de corregir este error, por ejemplo enviando cazadores para intentar detener a sus compatriotas que están a punto de cometer lo irreparable. Lumet, en el contexto de las protestas políticas y sociales de los años 1960, lleva al espectador desde un discurso tecnófilo sobre las promesas de la tecnología a posiciones críticas frente al horror que se avecina. Un personaje afirma así que la complejidad de los sistemas electrónicos aumenta la posibilidad de accidentes, a veces de forma tan sutil que es imposible detectar antes del impacto si realmente se trata de un error. Sin duda, las dos películas están unidas por la inminencia de la amenaza. Pero, para Lumet, la relación con la tecnología todavía deja lugar a dilemas morales, mientras que, para Bigelow, la brevedad de la cuenta atrás antes del impacto lo gana todo.









Con un intervalo de sesenta años, las películas se diferencian naturalmente por el tratamiento dado a los personajes femeninos -secundarios y periféricos en Sidney Lumet, centrales en Kathryn Bigelow- y por la imagen dada del Presidente de los Estados Unidos -en la primera, Henry Fonda, que lo interpreta, se presenta como un hombre de alto valor moral, que propone el sacrificio de Nueva York para evitar el apocalipsis nuclear; Idris Elba, en la segunda, interpreta a un personaje que se cuestiona, reflexiona, duda y se queja de no haber estado preparado para el procedimiento al final del cual debe tomar una decisión. Su diferencia también radica en la narración del acontecimiento al que apuntan las dos películas. Bigelow opta por dejarlo fuera de cámara y repite su historia tres veces hacia este punto de partida. Lumet, por su parte, traduce la explosión en Moscú como un silbido telefónico. El de Nueva York está filmado mediante una cuenta atrás sobre un montaje rápido de escenas cotidianas: una pareja en un parque, jóvenes sentados en un escalón mirando a una mujer bailar, un hombre paseando a un perro, niños jugando. Pero las dos películas se unen en una puesta en escena que nos lleva al interior de las habitaciones y cerca de los cuerpos para filmar mejor cómo las pantallas que supuestamente harían el mundo transparente y gobernable son en realidad una primera línea frente al desastre. La respuesta estará en otra parte que en su reparación o sofisticación.





