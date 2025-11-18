La izquierda unida anuncia unas primarias en el otoño de 2026

Publicado el 16 de noviembre de 2025 a las 9:47,

actualizado el 17 de noviembre de 2025 a las 8:43 a.m. Lectura: 2 min.







La izquierda unida, que defiende una candidatura común para las elecciones presidenciales de 2027, se reunió el sábado 15 de noviembre en Trappes, en Yvelines, para demostrar una unión esencial contra la extrema derecha, anunciando la celebración de elecciones primarias para “otoño 2026”.









ellos habían hecho “el juramento”el pasado mes de julio en Bagneux (Altos del Sena), para tener una “candidato común” para 2027: el jefe del PS Olivier Faure, el jefe de los ecologistas Marine Tondelier, los ex diputados del LFI Clémentine Autain (L’après) y François Ruffin (¡Debout!), así como el coordinador de Génération. Benjamin Lucas se reunió con la musa de la Unión de Izquierdas en 2024, Lucie Castets, para dar un aspecto más concreto a esta promesa hasta ahora poco visible.





La primaria se llevará a cabo en “otoño 2026”anunció Lucie Castets, precisando que la fecha y los términos de este proceso de designación se anunciarán durante la primera quincena de diciembre.





“Cuando demos la fecha, se creará un efecto dominó, una dinámica”quiere creer Lucie Castets, basándose en una encuesta de Elabe para BFMTV que afirma que el 72% de los votantes del Nuevo Frente Popular quieren una candidatura única de izquierda.





“Esta es la batalla política más difícil que hemos tenido que librar jamás”asegura Marine Tondelier, punta de lanza de este sindicato.





Tres candidatos ya declarados para las primarias





Pero los dos candidatos de izquierda mejor situados en los sondeos, el líder del LFI Jean-Luc Mélenchon y el líder de la plaza pública Raphaël Glucksmann, en dos líneas antagónicas, rechazan cualquier participación en este proceso, convencidos de poder imponerse mediante la encarnación de un voto útil. El PCF tampoco deseaba en este momento ser parte de este deseo de unión. Pero “tienen una cultura antifascista y una tradición sindical”señala Clémentine Autain.





Por ahora, ya se han anunciado tres candidatos para estas primarias: François Ruffin, Clémentine Autain y Marine Tondelier, que deberían ser nominados oficialmente por su partido a principios de diciembre. Cuando se le preguntó si sería candidato, Olivier Faure indicó que “la decisión no estaba tomada”.









Lo cierto es que, dentro del propio PS, algunos no están a favor de estas primarias y se inclinan por apoyar a Raphaël Glucksmann. “Tenemos un mandato decidido por nuestro congreso sobre esta cuestión de una candidatura común”recuerda la alcaldesa del PS de Nantes, Johanna Rolland, precisando que se consultará a los activistas. “después de las elecciones municipales”.





“Todos aquellos que (internamente) se mostraban escépticos sobre el ‘formato Bagneux’ juzgan ahora que es útil. Esta obligación moral aumentará a medida que nos acerquemos a las elecciones presidenciales”.insiste Olivier Faure, mientras que la capacidad del PS para apoyar a un candidato distinto al de sus filas también se cuestiona desde fuera. Como lo dice este director de la Place Publique que no ve a los socialistas haciendo cola “Detrás de Tondelier si gana”.





“La secuencia presupuestaria no une”





Para esta primera manifestación del “Frente Popular 2027”, los unitarios organizaron una convención sobre el tema de la educación, en particular con jóvenes de los barrios populares, denunciando en particular el separatismo educativo. Seguirán otras convenciones para enriquecer una plataforma programática, lanzada el próximo mes de febrero.





Pero también sigue siendo difícil impulsar la estrategia de unión, cuando los diferentes socios han defendido posiciones opuestas en la Asamblea sobre el presupuesto. “La secuencia presupuestaria no une”reconoce Clémentine Autain, que no apreció la posición de compromiso de los socialistas frente al gobierno. Pero “da a los votantes de izquierda la oportunidad de decidir sobre un perfil vinculado a una línea política”añade.









Este evento se produce un día antes de una reunión de otra parte de la izquierda, que representa a la socialdemocracia, el domingo en Pontoise en torno al ex primer ministro Bernard Cazeneuve.





Allí estará Raphaël Glucksmann. Nada de qué preocuparse en los unitarios. “Tiene derecho a querer encarnar lo que quiera, si le conviene más”reaccionó Olivier Faure. Pero si el “Si se salta las primarias, no escapará de la fragmentación de la izquierda. Se enfrentará a Ruffin, Tondelier y Roussel, o incluso más”opina un diputado socialista: “Será Jospin 2002”.