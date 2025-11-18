En México, 120 personas heridas en manifestación contra política de seguridad contra cárteles

Publicado el 16 de noviembre de 2025 a las 12:02 p.m.,

actualizado el 17 de noviembre de 2025 a las 10:52 a.m. Lectura: 2 min.







Los enfrentamientos estallaron el sábado 15 de noviembre en Ciudad de México durante una manifestación contra la política de seguridad del gobierno frente a la violencia de los cárteles, dejando un centenar de policías y una veintena de manifestantes heridos.





Estos enfrentamientos se produjeron tras diversos desfiles que congregaron a miles de manifestantes convocados por el “Movimiento Sombrero”. »resultante del reciente asesinato de un alcalde conocido por su lucha contra el crimen organizado, así como de representantes de la “Generación Z” (los menores de 30 años).













“Durante muchas horas esta movilización se desarrolló de manera pacífica, hasta que un grupo de encapuchados comenzó a cometer actos violentos”explicó el secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez, en conferencia de prensa. El funcionario informó de 100 policías y 20 manifestantes heridos, precisando que 40 agentes de la ley fueron trasladados al hospital por golpes y cortes.





Además, 20 personas fueron detenidas por hurto y lesiones, mientras se abrió una investigación por la agresión a un periodista del medio La Jornada, por parte de policías, según su empleador, agregó Pablo Vázquez.





Sombrero y banderas de una pieza





La presidenta Claudia Sheinbaum, en el poder desde el 1 de octubre de 2024, mantuvo un índice de popularidad superior al 70% durante su primer año en el cargo, pero su política de seguridad es criticada por asesinatos de alto perfil, principalmente en el estado de Michoacán.





El sábado, varios manifestantes lucieron sombreros similares al que hizo famoso Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, en el estado de Michoacán (oeste), asesinado el 1 de noviembre. Se hizo conocido por su persecución de criminales.









Se exhibieron pancartas con mensajes como “todos somos Carlos Manzo” junto con la icónica bandera pirata del manga japonés One Piece, que se ha convertido en un símbolo de protesta juvenil en todo el mundo, desde Madagascar hasta Filipinas y Perú.





“Un narcogobierno vendido”





Los enfrentamientos tuvieron lugar frente al Palacio Nacional de la Ciudad de México, la residencia presidencial ubicada en el Zócalo, la plaza principal de América Latina. “¡Debiste proteger así a Carlos Manzo!” »gritaron algunos manifestantes a la policía, que activó extintores y lanzó granadas de gas lacrimógeno.













Además de Carlos Manzo, a finales de octubre fue asesinado a tiros Bernardo Bravo, dirigente de los productores de limón de esta misma región agrícola.





El viernes, Claudia Sheinbaum criticó los llamados a la movilización y declaró durante su habitual conferencia de prensa matutina que estaba “desestructurado” Y “fundado” desde el extranjero.