Bajo el fuego de los críticos, Trump se da vuelta y apoya la publicación del expediente Epstein: “No tenemos nada que ocultar”

Publicado el 17 de noviembre de 2025 a las 8:50 a.m.,

actualizado el 17 de noviembre de 2025 a las 9:50 a. m. Lectura: 2 min.







Donald Trump ya no sabe cómo salir del asunto Jeffrey Epstein. En un giro espectacular, el presidente estadounidense declaró, el domingo 16 de noviembre, que apoyaba una votación en la Cámara de Representantes estadounidense para la publicación del expediente del delincuente sexual, que agredió a numerosos menores.









“Los republicanos de la Cámara deberían votar para publicar el registro (seguro) Epstein, porque no tenemos nada que ocultar y es hora de dejar atrás este engaño demócrata”escribió en su plataforma, Truth Social, el presidente, que hasta entonces se había opuesto a la idea. “El Departamento de Justicia ya ha publicado decenas de miles de páginas sobre Epstein y está interesado en varios agentes demócratas” con respecto a su ” relación “ con éste, añadió Donald Trump, citando “Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers, etc.”.





La Cámara de Representantes debe considerar, esta semana, un proyecto de ley que obligaría al Departamento de Justicia a publicar el resto del expediente del rico financiero neoyorquino, fallecido en prisión en 2019, antes de su juicio.





División en el campo republicano





Donald Trump fue acusado de intentar impedir una votación para ocultar elementos que le implicaban en este asunto, lo que el interesado negó. La posición que ocupaba antes de su cambio de opinión sembró división en el campo republicano, habitualmente leal. El multimillonario se ha distanciado de aliados cercanos de su movimiento “MAGA” (Make America Great Again), incluidos parlamentarios como Marjorie Taylor Greene. El viernes 14 de noviembre retiró su apoyo durante las primarias republicanas previstas para las elecciones intermedias de 2026. “Algunos ‘miembros’ del Partido Republicano están siendo ‘utilizados’ y no podemos permitir que eso suceda”dijo.





“El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes puede tener todo lo que le corresponde legalmente, ¡NO ME IMPORTA!” »afirmó el presidente, que había prometido revelaciones demoledoras durante su campaña y luego intentó cerrar el caso una vez que regresó al poder.









El asunto se reanudó el miércoles 12 de noviembre con la publicación de correos electrónicos de Jeffrey Epstein, a quien Donald Trump frecuentaba cuando eran figuras de la jet set neoyorquina, antes de distanciarse de él. El presidente republicano “sabía de chicas” agredido sexualmente e incluso “pasé varias horas” con uno de ellos, dicen los correos electrónicos del delincuente sexual revelados recientemente por parlamentarios demócratas.





Con su cómplice Ghislaine Maxwell como revendedora, Jeffrey Epstein llevaba a menores a sus residencias, particularmente en Nueva York y Florida, para agredirlas sexualmente, con el pretexto de masajes. Murió en prisión en 2019, por suicidio según las autoridades. Ghislaine Maxwell cumple una condena de veinte años de prisión por explotación sexual. “No sé nada sobre eso. (De lo contrario) eso se hubiera dicho hace mucho tiempo”aseguró el viernes el presidente estadounidense. “Jeffrey Epstein y yo tuvimos una relación muy mala durante muchos años”añadió.





Trump pidió una investigación sobre Clinton





Estos correos electrónicos también incluyen intercambios con Larry Summers, ex asesor económico de Barack Obama y ex presidente de la prestigiosa Universidad de Harvard. Bill Clinton, por su parte, frecuentaba al financiero neoyorquino en los años 1990 y 2000. Tras estas revelaciones, Donald Trump pidió una investigación federal contra Larry Summers, el expresidente Bill Clinton y el inversor-empresario Reid Hoffman, en particular.





En julio, el Ministerio de Justicia y la policía federal anunciaron que no habían “no se ha descubierto ninguna prueba en la que basar una investigación contra personas que aún no han sido procesadas” en el caso Epstein. Las dos instituciones también habían considerado que no sería “no relevante” hacer pública la “Expediente Epstein”despertando la incomprensión, e incluso la ira, de muchos seguidores del “MAGA”.