la irresponsabilidad del bloque central, episodio 2 395





Por tanto, nos acercamos a la hora de la verdad en lo que respecta al presupuesto estatal. En la medida en que una mayoría favorable parezca descartada en esta etapa, el gobierno debería con toda probabilidad decidir prorrogar el artículo 49.3 de la Constitución. Esto debería dar lugar inmediatamente a la presentación de una o más mociones de censura.





Al contrario de lo que ocurrió a finales de año en el debate sobre el presupuesto de la Seguridad Social, en los últimos días el Gobierno no ha buscado realmente un compromiso con los socialistas sobre el presupuesto del Estado. No aceptó ninguna de sus principales peticiones durante el nuevo examen de este presupuesto en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.





Esta vez, Sébastien Lecornu se inclina claramente por el apoyo de los republicanos y de Horizon, que en parte faltó durante la votación del proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social. Por lo tanto, el Primer Ministro mantiene recortes totales del gasto, aunque el Estado ya está de capa caída en casi todos los ámbitos, y rechaza cualquier aumento significativo de los impuestos a los más ricos y a las empresas.









Para que una moción de censura sea adoptada, debe recibir 289 votos. Por el momento, parece seguro que los diputados rebeldes, ecologistas, comunistas, Agrupación Nacional y ciottistas votarán a favor. En total, hay 264 funcionarios electos. Con las pocas deserciones previsibles, todavía faltarían una treintena de votos para que el gobierno cayera. Su suerte dependerá de la elección de los 150 diputados republicanos, socialistas, Liot y no registrados. Pero, entre ellas, sobre todo la decisión de los 69 socialistas.





Si los socialistas deciden no votar a favor de la censura a pesar de la evidente negativa del gobierno a llegar a un acuerdo con ellos sobre el presupuesto estatal, corren el riesgo de encontrarse en una posición difícil. Quedarían aislados en la izquierda y no podrían, esta vez, destacar los importantes reveses obtenidos del gobierno. A pocas semanas de las elecciones municipales, estarían expuestos a la acusación, sin duda fuertemente agitada por los rebeldes, de haber permitido la aprobación de un presupuesto que, de hecho, es muy antisocial y antiecológico, y que degradará aún más los servicios públicos.









Por lo tanto, para obligarlos, Sébastien Lecornu pidió al Ministerio del Interior que se preparara para celebrar elecciones legislativas anticipadas al mismo tiempo que las municipales. Elecciones legislativas que, en el estado actual de opinión, tendrían muchas posibilidades de conducir a una mayoría absoluta para el Rally Nacional en la Asamblea, si se celebraran.





Al negarse a negociar de buena fe con los socialistas y a adoptar claramente una línea de frente republicana para evitar que nuestro país caiga en el trumpismo y que la Unión Europea quede subyugada por la alianza Trump-Putin, Sébastien Lecornu y los partidos del bloque central prefieren correr el riesgo de jugar el futuro de Francia y de Europa al póquer o a la ruleta rusa. Al hacerlo, se están comportando (una vez más) de una manera completamente irresponsable…





Guillaume Duvalcopresidente del club de la Casa Común y ex redactor jefe de “Alternativas Económicas”, redactó los discursos de Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex vicepresidente de la Comisión.