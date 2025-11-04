



Este lunes 3 de noviembre los diputados completan ocho días de debate por parte “recetas” del presupuesto estatal, sin esperanzas de votar esta primera parte el martes como estaba previsto inicialmente. Pero aunque la izquierda se ha negado a participar en una nueva negociación con el gobierno, parece poco probable que el texto encuentre una mayoría en la cámara. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Debates sobre justicia fiscal





En el orden del día de este lunes en la Asamblea está la continuación de los debates sobre la justicia fiscal, con, en particular, modificaciones sobre la tributación de las plusvalías inmobiliarias o los impuestos sobre sucesiones. Los diputados adoptaron en particular una enmienda de restauración de RN “impuesto de salida” (impuesto de expatriación) en su versión original de Sarkozy.









• La izquierda boicotea las reuniones





Reconociendo los límites del debate presupuestario para lograr una copia global coherente, el Primer Ministro pidió el viernes “a todos los ministros interesados” reunir a representantes de los grupos para “Intentar llegar a un acuerdo sobre los principios fundamentales para conseguir un texto para la Seguridad Social y para el proyecto de ley de finanzas”.





Las. La izquierda anunció que no asistirá a la reunión organizada al mediodía en el Ministerio de Relaciones con el Parlamento, debido a la presencia de la Agrupación Nacional. Además del RN, acudieron su aliado la UDR de Eric Ciotti, el grupo independiente Liot y los representantes de la base común.





• El presupuesto “Frankenstein” aún está lejos





En este momento, según la Ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, estamos lejos “del presupuesto de Frankenstein” que la confusión fiscal de los últimos días podría hacer creer. “Estamos precisamente en el 4,7% (del PIB) de déficit”objetivo inicial del gobierno, indicó cuando se reanudaron los debates en la Asamblea. “Lo que significa que todavía hay margen de maniobra” Durante el viaje parlamentario, subrayó, el Gobierno se dejó la posibilidad de llegar hasta el final “menos del 5%”.









En el lado empresarial, “Ha habido subidas de impuestos de 2.500 millones para las multinacionales. También hubo reducciones de unos 3.000 millones menos para las pymes”resumió. Este cálculo, sin embargo, excluye “cuatro impuestos” (sobre multinacionales, recompra de acciones, superdividendos en particular) que el gobierno considera inaplicables o contrarios a la legislación europea.





Por el lado de los hogares, habría “unos 2.000 millones menos de impuestos, en particular debido al deshielo de la escala del impuesto sobre la renta” y por el otro “un conjunto de medidas sobre los más ricos que representarían más que el FSI antes de 2017”. Estas medidas deberían aportar entre 5 y 6 mil millones de euros, frente a los 5,1 del FSI.





• Plazos inciertos





Pero, ¿se cumplirán los plazos para examinar este presupuesto estatal y finalmente se votará? Las discusiones se interrumpirán este lunes por la tarde para dar paso a las relativas al presupuesto de la Seguridad Social. Se reanudarán el 12 de noviembre, hasta la medianoche del 23 de noviembre a más tardar; los plazos constitucionales obligarán entonces al Gobierno a transmitir el texto al Senado. El gobierno contaba con una votación el 17 de noviembre para el partido “recetas” del presupuesto estatal, excepto para el presidente del Comité de Finanzas, Éric Coquerel “vamos directo al hecho de no votar”. De cumplirse los plazos, la aprobación del texto requeriría la abstención de socialistas y ecologistas (y el voto positivo de toda la coalición gubernamental). Pero nada es menos seguro, ni en la izquierda ni en la derecha.





• LR anticipa el rechazo, PS ve un camino “todavía posible”





El ponente del presupuesto general, Philippe Juvin (LR), ya anticipó su rechazo: “No veo realmente cómo se podría votar esta parte porque, de hecho, no satisfará a nadie”. Templando la posición del jefe de los diputados socialistas, Boris Vallaud, que tal como están las cosas, el grupo votaría en contra del texto, el primer secretario del PS, Olivier Faure, estimó este lunes que, si se sigue el camino “angosto” hacia la adopción, un ” camino “ todavía le parecía ” posible “. Atrayendo críticas de la Francia rebelde. “Yo los llamo los idiotas útiles del macronismo”reaccionó Eric Coquerel a la prensa.









Si se rechaza esta primera parte, el proyecto de presupuesto pasaría al Senado en su versión inicial y el transbordador parlamentario continuaría. Si el Parlamento no ha votado el 23 de diciembre, el gobierno puede legislar mediante ordenanza, un procedimiento sin precedentes. Otra opción, en caso de rechazo del presupuesto: la votación de una ley especial.