Israel afirma su veto sobre la fuerza internacional en Gaza

Publicado el 26 de octubre de 2025 a las 17:41 horas. Lectura: 1 min.







El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo 26 de octubre su derecho de veto sobre los miembros de la fuerza internacional que debería garantizar la posguerra en la Franja de Gaza y que su aliado estadounidense intenta implantar.





Según el plan del presidente Donald Trump, en el que se basa el acuerdo de alto el fuego, una fuerza internacional de estabilización, compuesta principalmente por tropas de países árabes y musulmanes, se desplegará en Gaza a medida que el ejército israelí se retire.









“Hemos (…) dejado claro respecto de las fuerzas internacionales que Israel decidirá qué fuerzas son inaceptables para nosotros”declaró Benjamín Netanyahu. Se opone al despliegue de fuerzas de Türkiye, país que mantiene estrechos vínculos con el movimiento palestino Hamás. “Somos un estado independiente”insistió ante sus ministros. “Nuestra política de seguridad está en nuestras manos. »





El viernes, el Secretario de Estado Marco Rubio dijo sobre la fuerza que se necesitaría “ya sean personas o países con los que Israel se sienta cómodo”después de que una fuente del Ministerio de Defensa turco informara sobre discusiones sobre la participación turca.





Liberación de rehenes, retirada israelí y ayuda humanitaria





La primera fase del acuerdo de alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, prevé, además del alto el fuego, la liberación de todos los rehenes, vivos y muertos, la retirada israelí de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.





Hamás liberó a los 20 rehenes vivos el 13 de octubre. También debía devolver en esta fecha los 28 cuerpos de los cautivos que retiene, pero hasta ahora sólo ha devuelto 15, alegando dificultades para encontrar los restos en el territorio devastado por la ofensiva de represalia israelí. Israel, que controla todos los accesos al territorio palestino, permitió la entrada de un convoy egipcio para ayudar a encontrar los restos de los rehenes que aún se encuentran en manos de Hamás.









Las fases posteriores del plan Trump prevén, además del despliegue de una fuerza internacional, nuevas retiradas israelíes de Gaza, el desarme de Hamás y, en particular, la reconstrucción del territorio.





A pesar de la entrada en vigor del alto el fuego, los habitantes del territorio palestino asediado por Israel siguen viviendo en condiciones muy duras.



