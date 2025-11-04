En Argentina, el presidente ultraliberal Javier Milei logra un gran éxito en las elecciones legislativas de medio término

Publicado el 27 de octubre de 2025 a las 8:03 a.m. Lectura: 3 min.







El presidente ultraliberal de Argentina, Javier Milei, obtuvo un contundente voto de confianza para continuar con sus reformas, luego de su gran éxito en las elecciones legislativas de mitad de mandato del domingo 26 de octubre. Su partido, Libertad Avanza, obtuvo el 40,7% de los votos a nivel nacional, según resultados oficiales al 97% del conteo, y está llamado a casi triplicar su base parlamentaria, sin lograr la mayoría absoluta.





Suficiente, sin embargo, para aumentar la capacidad del presidente. “anarcocapitalista” reformar y desregular –durante los dos años que le quedan de presidencia– una economía frágil con bajas reservas de divisas y propensa a la turbulencia financiera.





Según proyecciones expresadas el domingo por el propio Javier Milei, pero no confirmadas por la autoridad electoral, su bloque de diputados aumentaría de 37 a 101 (de 257 diputados), y sus senadores de seis a 20, de un total de 72 senadores.









Javier Milei estimó que obtener un tercio de los escaños sería una “buen número”un umbral que le permitirá en particular imponer sus vetos a los parlamentarios si es necesario.





“Una victoria clara”





Estas elecciones son “la confirmación del mandato que recibimos en 2023” En las elecciones presidenciales, lanzó a un Javier Milei triunfante, pero sin excesos ni excesos, a sus seguidores en su sede electoral, en un hotel de Buenos Aires. Saludó a un “punto de inflexión” y prometido “avanzar por el camino reformista” hacia el “Construcción de la gran Argentina”.

















Lucha contra la inflación, gobernanza por decretos…





Javier Milei llegó a las urnas ya coronado por un éxito contra la inflación, reducida en 20 meses de más del 200% al 31,8% interanual, y con un equilibrio presupuestario no visto en 14 años. Pero su “El mayor ajuste presupuestario de la historia” –como le gusta repetir– se han perdido más de 200.000 puestos de trabajo, una actividad anémica, una contracción del 1,8% en 2024, una recuperación en 2025 que está perdiendo fuerza. Y una sociedad de dos velocidades más que nunca.





Desde 2023, el jefe de Estado ha legislado mucho mediante decretos o acuerdos legislativos puntuales en el hemiciclo. Pero se vio cada vez más obstaculizado por un Parlamento controlado por su rigidez, incluso por sus insultos: “nido de ratas”, “degenerados”…









La oposición moderada, sectores de la economía productiva pero también donantes internacionales, como el FMI, insistieron en pedir al ejecutivo “fortalecer el apoyo político y social” a sus reformas.





Y muchos analistas creen que más allá de las elecciones, Javier Milei tendrá que dar un giro pragmático. “Demostrar flexibilidad, humildad y voluntad de llegar a acuerdos con los gobernadores provinciales y las fuerzas de oposición con miras a mayorías fuertes que les permitan adoptar leyes”cree Sergio Berensztein.





La desesperación de la oposición





Javier Milei apareció el domingo por la noche para extender la mano y dijo que“Hay decenas de diputados y senadores con los que podemos llegar a acuerdos básicos” sobre reformas. En la mira para 2027: reformas fiscales, flexibilidad del mercado laboral y sistema de protección social.









En la oposición peronista reinaba el rencor y “la sensación de que lo que está ganando es la indiferencia”lamentó Mariano, de 61 años, uno de los activistas reunidos bajo las ventanas de la expresidenta (2007-2015) Cristina Kirchner, de 72 años, ahora condenada e inelegible.





La participación del domingo del 67,9% fue casi la más baja en cualquier elección desde el regreso de la democracia en 1983.





Las “felicitaciones” de Donald Trump





Este resultado, que contradice muchas encuestas, supone un inmenso alivio para el ejecutivo, mientras que la incertidumbre vinculada a las elecciones había puesto a la economía argentina, y a su moneda, bajo intensa presión durante dos meses. Desencadenando la promesa de ayuda masiva de su aliado estadounidense Donald Trump, hasta 40 mil millones de dólares.





“Felicitaciones al Presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Hace un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo argentino”reaccionó el presidente estadounidense en su red Truth Social.