Ataque franco-británico en Siria contra el Estado Islámico: lo que sabemos





El Reino Unido y Francia llevaron a cabo conjuntamente ataques aéreos en Siria el sábado 3 de diciembre por la tarde contra posiciones del grupo Estado Islámico (EI), anunciaron los Ministerios de Defensa británico y francés. Esto es lo que sabemos.





· Una instalación “para almacenar armas y explosivos” apuntada





Fuerzas británicas atacan instalaciones ocupadas por ISIS “Lo más probable es que almacene armas y explosivos” en las montañas al norte de la antigua ciudad de Palmira, en el centro de Siria, dijo el ministerio británico en un comunicado.









El Estado Mayor francés confirmó el “Ataques contra posiciones del grupo terrorista Estado Islámico” Para “impedir el resurgimiento de Daesh”sin más detalles.









· Ataques llevados a cabo por la coalición internacional antiyihadista





Estos ataques tuvieron lugar como parte de la operación. “Resolución inherente” (OIR), la coalición internacional antiyihadista coordinada por Estados Unidos, se especifica en este mensaje, que va acompañado de un vídeo de los ataques.





aviones británicos “Usamos bombas guiadas Paveway IV para apuntar a varios túneles de acceso que conducen a la instalación. Actualmente se está llevando a cabo una evaluación detallada, pero los primeros indicios muestran que el objetivo ha sido alcanzado con éxito”.explicó el Ministerio de Defensa británico.









“No hay indicios de que este ataque supusiera algún riesgo para los civiles y todos nuestros aviones regresaron sanos y salvos”añadió.





“Esta acción demuestra el liderazgo y la determinación del Reino Unido de apoyar a sus aliados para acabar con cualquier resurgimiento de Daesh y sus ideologías peligrosas y violentas en Oriente Medio”.dio la bienvenida al ministro británico de Defensa, John Healey, en un comunicado de prensa.





· Ataques episódicos organizados por el EI





Durante la guerra en Siria, provocada en 2011 por manifestaciones a favor de la democracia, ISIS controló grandes territorios, incluida la región de Palmira, antes de ser derrotado por la coalición internacional en 2019.





Sin embargo, sus combatientes retirados al vasto desierto sirio continúan perpetrando ataques ocasionalmente.









A finales de diciembre, Estados Unidos anunció que había atacado “fortalezas” del ISIS en Siria, matando al menos a cinco yihadistas, según una ONG, una semana después de un ataque que costó la vida a tres estadounidenses en el país.