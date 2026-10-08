La integridad de la información ambiental debe convertirse en una prioridad gubernamental

Olas de calor, incendios, tormentas violentas… Este verano, es imposible pasar por alto los fenómenos meteorológicos extremos que coparon los titulares, con una intensidad que hace cada vez más tangible una realidad que los científicos llevan décadas documentando y anunciando. Pero los récords en la cobertura mediática fueron seguidos por mínimos igualmente marcados. Los desastres se informan cuando ocurren y luego desaparecen de la agenda de los medios. Frente a esta realidad, que no conoce pausas, se libra otra batalla: la de la información.

El pasado mes de mayo, tras el Consejo Nacional de Planificación Ecológica, el Eliseo situó el acceso a la información sobre el medio ambiente y el clima entre las nuevas medidas prioritarias. A continuación se anuncia un plan nacional para el inicio del año escolar que debería permitir “preservar las bases de un sano debate democrático sobre la transición ecológica”. Está en consonancia con los compromisos ya asumidos por Francia a nivel internacional.

En la COP 30 de noviembre de 2025, Emmanuel Macron advierte de la amenaza que supone “Sopesar la desinformación climática en las democracias, la agenda de París y por tanto en nuestra seguridad colectiva”. A continuación, Francia se unió a los primeros firmantes de la Declaración sobre la integridad de la información relativa al cambio climático. Existe una necesidad urgente de traducir estos compromisos en acciones. En un momento en el que la crisis climática se acelera, la información medioambiental fiable e independiente es esencial para comprender los problemas, el debate democrático y la lucha contra la desinformación.

Tras la primera ola de calor del pasado mes de mayo, varios periodistas meteorológicos denunciaron las amenazas e insultos de los que fueron objeto. Este episodio ilustra presiones y fragilidades más amplias, documentadas por la sociedad civil: acoso cibernético a periodistas, científicos y ONG, discursos que cuestionan el conocimiento científico, manipulación de información sobre el clima o durante eventos climáticos extremos, interferencia extranjera o incluso prácticas publicitarias engañosas. Frente a estos ataques, la protección de la información ambiental ya no puede basarse únicamente en la buena voluntad de las partes interesadas.

Estas mismas organizaciones ya han hecho propuestas para responder. Ahora corresponde al gobierno traducirlas en medidas precisas y financiadas y, cuando la ley existente no sea suficiente, desarrollar el marco. Esto comienza con la efectividad del derecho de acceso a la información ambiental consagrado en la Carta Ambiental y mediante la alineación con la Convención de Aarhus. Esto también requiere medir mejor los fenómenos en juego y fortalecer la investigación sobre la información y la desinformación climática; proteger verdaderamente a periodistas, científicos y defensores ambientales expuestos a amenazas, ciberacoso y procedimientos SLAPP; desarrollar los medios de comunicación y la educación ambiental; fortalecer los poderes de Arcom y actuar sobre las condiciones de producción y circulación de la información.

Francia también debe participar plenamente en la aplicación de los nuevos marcos europeos: revisión de la directiva audiovisual (SMA), plena aplicación del reglamento de servicios digitales (DSA), transposición del reglamento europeo sobre la libertad de prensa (EMFA). La transposición de la directiva contra los procedimientos SLAPP (SLAPP) también sigue siendo incompleta para garantizar una protección real a quienes investigan, alertan y documentan en interés general. Finalmente, se debe fortalecer la regulación de las prácticas de publicidad ambiental para combatir las afirmaciones engañosas y el “lavado verde”.

A pocos meses de las elecciones presidenciales, el gobierno tiene una gran responsabilidad: hacer de este plan la hoja de ruta para una política pública sostenible en favor de una información ambiental accesible, confiable e independiente, y no una declaración adicional de principios. Una política de este tipo debe llevarse al nivel más alto del Estado, dotada de recursos y acompañada de objetivos mensurables. Francia puede ser hoy uno de los primeros países en traducir concretamente sus compromisos en materia de integridad de la información climática. Cuando los impactos de la crisis se minimizan o están mal documentados, la capacidad de exigir rendición de cuentas y actuar también se debilita. Francia, examinada internacionalmente, tiene los medios para estar a la vanguardia. Ahora debe elegir serlo.

Firmantes:

CuotaClima; Reporteros Sin Fronteras (RSF); Francia Naturaleza y Medio Ambiente (FNE); Amnistía Internacional Francia; Acción por la Justicia Climática París; Acción no violenta COP21; Actuar por el medio ambiente; Alternativa; Floración; CFDT-Periodistas; Medios climáticos; Climas; Datos para siempre; Generaciones Futuras; Greenpeace Francia; JAC – Jóvenes Embajadores del Clima; Amigos de la Tierra; Liga para la Protección de las Aves (LPO); Nuestro asunto para todos; Oxfam Francia; Reporteros de esperanza; RESES; Sindicato Nacional de Periodistas (SNJ); WWF Francia; Residuo Cero Francia