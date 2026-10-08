El caso Bardella nos recuerda el verdadero rostro de la extrema derecha

Negación, contra toda evidencia. Negación pero también violencia, para gritar conspiración y posar, una vez más, como víctima. Ésta fue, como era de esperar, la reacción de la Agrupación Nacional (RN) ante las pruebas formales aportadas por Mediapart sobre los escritos antisemitas de la juventud de Jordan Bardella. Desde hace más de una semana, ante las revelaciones de los medios online, los ejecutivos del partido lepénista se han encerrado en desmentidos acérrimos acompañados de amenazas contra nuestros colegas, lejos de la estrategia de notabilidad que han tratado de establecer durante años. Las máscaras caen y los escritos antisemitas de Bardella actúan como un poderoso revelador de lo que es profundamente la RN: un partido que prefiere mentir a los votantes y construir una realidad alternativa en lugar de enfrentar la cruda verdad de los deslices de uno de sus principales líderes.

Abrumadoras, las revelaciones de Mediapart suponen un golpe directo a la estrategia de desmonización construida pacientemente por la RN desde la llegada de Marine Le Pen a su dirección en 2011. Rompiendo con su padre tras otro desliz antisemita, la hija del fundador trabajó para borrar el engorroso pasado del Frente Nacional, creado en 1972 con las antiguas Waffen-SS. Observando que el antisemitismo y el negacionismo de Jean-Marie Le Pen contribuyeron en gran medida al techo de cristal que impide al partido llegar al poder, su heredero dio la espalda a esta constante de la extrema derecha francesa, para favorecer el rechazo a la inmigración y la hostilidad hacia los musulmanes. Y si su visión del mundo sigue anclada en la conspiración, con la denuncia de las “élites globalizadas”, el líder de la RN la había purgado de cualquier referencia antisemita. Hasta el atraco final, tras el 7 de octubre, cuando la RN se hizo pasar por defensora de la comunidad judía. Las repetidas ambigüedades y errores de La France insoumise sobre el antisemitismo también han facilitado su tarea y, en última instancia, lo han “blanqueado” ante los ojos de una parte del público.

Esto demuestra que la revelación de los escritos de Bardella es menos una recaída que una revelación del verdadero rostro de la extrema derecha. A decir verdad, no hay nada muy nuevo aquí, ya que ya no contamos los excesos antisemitas dentro del RN, como lo demuestra la cohorte de comentarios inaceptables de sus candidatos en las elecciones legislativas de 2024. Esta vez, sin embargo, la teoría de las “manzanas podridas” ya no se sostiene. Porque ya no se trata de un candidato oscuro investido apresuradamente, sino del presidente del partido, el que Marine Le Pen eligió para Matignon si es elegida en 2027 y que encarna, más que ningún otro, la nueva respetabilidad del RN. Por lo tanto, debemos saludar el notable trabajo de utilidad pública realizado por Mediapart y expresar nuestra total solidaridad con nuestros colegas frente a los ataques totalmente inaceptables de los que han sido objeto. Al contrario, es deber y honor de los medios de comunicación arrojar luz sobre nuestras políticas, como lo hacemos periódicamente en “New Obs”. La prensa de investigación desempeña un papel determinante en nuestra democracia y como tal debe ser respetada por todo republicano digno de ese nombre.

Por supuesto, la RN puede tranquilizarse a bajo costo, apostando a que los escritos antisemitas de su presidente difícilmente dañarán su base electoral. Pero una elección presidencial se gana en la segunda vuelta, cuando es necesario convencer de que la extrema derecha ha cambiado lo suficiente como para ejercer el poder. Es entonces cuando el asunto Bardella, que recuerda brutalmente el sustrato antisemita del RN, podría pesar, hasta el punto de reactivar, por qué no, el frente republicano. En este sentido, los desmentidos de los líderes frontistas y, en primer lugar, de Marine Le Pen, podrían resultar contraproducentes. Ya agobiada por su condena por malversación de fondos públicos, la líder de la RN toma hoy una decisión aún más preocupante: la de negar los hechos contra toda evidencia para sustituirlos por una verdad alternativa. Los Estados Unidos de Donald Trump mostraron hasta dónde podía llevar este escape de la realidad. Debemos esperar que los votantes puedan, en el momento de elegir, apreciar todo su peligro.