El tribunal decide que Nicolas Sarkozy debe cumplir su condena





El ex presidente Nicolas Sarkozy deberá cumplir su condena de seis meses de prisión, salvo cambios en el caso Bygmalion, ya que el tribunal penal se negó a confundir esta pena con la del caso Bismuth, afirmó el lunes una fuente cercana al caso, confirmando las informaciones de “Figaro”.









El exjefe de Estado aún puede apelar esta decisión, que podría obligarle a volver a llevar una pulsera electrónica. Su abogado se negó a hacer ningún comentario después de que se anunciara el veredicto a puerta cerrada, diciendo “cámara del consejo”. Condenado definitivamente en estos dos casos, el expresidente, de 71 años, quiso fusionar las penas para no tener que ejecutar la segunda, habiendo ya cumplido la primera. La confusión de sentencias está prevista por la justicia. Este mecanismo permite “la fusión total o parcial de sentencias de la misma naturaleza”podemos leer en el artículo 132-4 del Código Penal.









En el caso Bygmalion, Nicolas Sarkozy fue condenado el 14 de febrero de 2024 por el Tribunal de Apelación de París a un año de prisión, incluidos seis meses, por la financiación ilegal de su perdida campaña presidencial de 2012. Esta condena quedó firme el 26 de noviembre de 2025 con el rechazo de su recurso por parte del Tribunal de Casación.





Su condena en apelación, que el tribunal había ordenado ajustar en la parte firme (brazalete electrónico, semilibertad, etc.), fue ligeramente inferior a la de un año de prisión firme dictada en primera instancia, en 2021.





Este caso se convirtió en la segunda mención en el historial penal de Nicolas Sarkozy después de su condena a tres años de prisión, incluido un año bajo pulsera electrónica por corrupción y tráfico de influencias en el asunto de las escuchas telefónicas, también llamado Bismuth, definitivo desde diciembre de 2024. Para Bismuth, el ex campeón de la derecha llevó una pulsera electrónica del 7 de febrero al 12 de mayo de 2025. Entonces, a los 70 años, había solicitado y obtenido la libertad condicional antes de la mitad de la condena, posible a esta edad.









Nicolas Sarkozy volverá a enfrentarse a la justicia a partir del 16 de marzo. Esta vez, será para la apertura del juicio sobre la financiación libia de su campaña de 2007 en apelación. Por este caso, el expresidente fue condenado a cinco años de prisión en primera instancia por concierto para delinquir y cumplió aproximadamente tres semanas de prisión.