La guerra en Medio Oriente, ¿hasta dónde? Cinco escenarios posibles, de la caída del régimen iraní al estancamiento

Al atacar a Irán el 28 de febrero, Israel y Estados Unidos esperaban derrocar a la República Islámica o someterla a su vasallaje. Sobre todo, han desencadenado un gran conflicto que está encendiendo al Líbano, amenazando a toda la región y podría tener repercusiones globales. A menos que Donald Trump decida repentinamente salir de este atolladero.

El domingo 8 de marzo, bajo el sol de Miami, Donald Trump volvió a jugar al golf… con la gorra “USA” que lució el día anterior durante el homenaje a los primeros seis soldados estadounidenses muertos en su guerra contra Irán. Unas horas más tarde, el precio del barril de petróleo superó los 100 dólares, el más alto desde 2022, y murió un séptimo soldado. Cuando se le preguntó sobre estas previsibles consecuencias de la Operación Furia Épica lanzada el 28 de febrero, el presidente estadounidense se molestó: “Los precios del petróleo en el corto plazo (…) son un precio muy pequeño a pagar por la seguridad de Estados Unidos y el mundo. ¡Sólo los tontos pensarían lo contrario! » En cuanto a las muertes de soldados estadounidenses, deja de lado: “Probablemente habrá más antes de que esto termine, así son las cosas”.





Frustrado por ver al régimen islamista resistir en lugar de derrumbarse como un castillo de naipes, Trump ya parece estar perdiendo interés en el fuego que acaba de iniciar para centrar sus amenazas en Cuba. “Creo que la guerra (en Irán) está terminado, casi”incluso dijo el lunes 9 de marzo en el ch…