Casi 20.000 mensajes machistas registrados en cuatro meses en las redes sociales por Arcom

Publicado el 12 de marzo de 2026 a las 15:45 horas,

actualizado el 12 de marzo de 2026 a las 4:08 p.m. Lectura: 1 min.







El recuento es escalofriante: en cuatro meses, Arcom ha identificado cerca de 20.000 mensajes sexistas escritos en francés en las principales plataformas. En un informe publicado este jueves 12 de marzo, la autoridad reguladora digital pide una mayor cooperación para moderar estos miles de contenidos problemáticos, ilegales o de zonas grises. En detalle, Arcom contabilizó unos 19.600 mensajes escritos en francés como potencialmente sexistas o vectores de estereotipos sexistas, principalmente en X (antes Twitter) y YouTube.













En el informe Arcom se destacan varios temas principales: masculinidad y virilidad, antifeminismo y crítica a las mujeres progresistas, transfobia, pornografía, insultos sexistas, seducción e incluso estereotipos de género vinculados a la nacionalidad y al racismo, por orden de importancia. Algunos de estos mensajes fueron detectados con la ayuda de inteligencia artificial.









Se requieren motores de búsqueda y plataformas para evaluar y mitigar estos riesgos en la Unión Europea. Pero “El mundo digital se caracteriza por una regulación emergente y una infinidad de contenidos” Y “actores que tienen buena voluntad variable”eufemizó el presidente de Arcom, Martin Ajdari, durante una conferencia el jueves.





Como ejemplo, Laurence Pécaut-Rivolier, miembro del colegio Arcom, citó esta frase encontrada en las redes sociales: “Dad a las mujeres total libertad y se convertirán en putas sociópatas. » Ella lo comparó con el contenido. ” gris “, que podría volverse problemático en caso de repetición: este mensaje invitaba ” maestro “ su “energía masculina”tiene “recuperar el poder” en sus relaciones y demostrar “dominio sutil”.









La autoridad independiente, que examinó el tema por primera vez con motivo del Día de los Derechos de la Mujer, desea ayudar a las plataformas a facilitar la identificación de contenidos riesgosos, preservando al mismo tiempo la libertad de expresión. Además, el Arcom “fomenta una mejor cooperación entre plataformas y autoridades para compartir buenas prácticas de moderación”y si es necesario procesar el “Contenido claramente ilícito”.









Estos contenidos no son únicamente escritos por hombres: el 42% de los mensajes fueron publicados por cuentas cuyo propietario se declara hombre, el 32% por cuentas de mujeres y el 26% por cuentas sin información de género. Esto demuestra que los estereotipos e insultos sexistas “circulan ampliamente como formas de expresión trivializadas en los intercambios digitales”según Arcom.