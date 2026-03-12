Irán aumenta los ataques, los barcos minadores iraníes son destruidos cerca del Estrecho de Ormuz... Actualización sobre la situación





Irán responde, una y otra vez. Mientras que el presidente estadounidense Donald Trump afirmó el lunes que “ guerra (iba) terminar pronto »la República Islámica se atribuyó la responsabilidad de la ola de ataques “el más violento y pesado desde el inicio de la guerra” este miércoles 11 de marzo, en el duodécimo día del conflicto.









Irán llevó a cabo una ofensiva a gran escala durante la noche del martes al miércoles. Su ejército ideológico, la Guardia Revolucionaria, se atribuyó la responsabilidad de la ola de huelgas” El más violento y pesado desde el inicio de la guerra. » en toda la región. Según la televisión estatal Irib, su objetivo es especialmente objetivos estadounidenses e israelíes. Los Guardias Revolucionarios también afirmaron haber atacado la base estadounidense en Arifjan, Kuwait, según las agencias de noticias iraníes Mehr y Fars.





Arabia Saudita indicó en particular que había neutralizado varios misiles dirigidos a la base aérea Prince Sultan, que alberga a soldados estadounidenses cerca de Riad.





Dos drones cayeron el miércoles cerca del aeropuerto de Dubai, hiriendo a cuatro personas, pero el tráfico no se vio afectado, dijeron las autoridades del emirato del Golfo en un comunicado.





La embajada de Estados Unidos en Bagdad advirtió el miércoles sobre posibles ataques de Irán o sus aliados contra “ Infraestructura petrolera y energética de propiedad estadounidense en Irak.













Arabia Saudita derribó drones que apuntaban al importante yacimiento petrolífero de Shaybah. Situado cerca de la frontera de los Emiratos Árabes Unidos y crucial para la producción de petróleo saudita, este yacimiento operado por Aramco, el mayor exportador de crudo del mundo, ya ha sido atacado varias veces por Irán desde el inicio de la guerra lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.





Un buque portacontenedores resultó dañado por un “ proyectil desconocido » frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos, cerca del Estrecho de Ormuz, anunció el miércoles la Agencia Británica de Seguridad Marítima (UKMTO). El incidente ocurrió a 25 millas náuticas (46 kilómetros) al noroeste de Emiratos, muy cerca del Estrecho de Ormuz. No hubo víctimas y la tripulación se encuentra a salvo, añadió la agencia, añadiendo que se estaba evaluando la magnitud de los daños. Varios barcos también fueron alcanzados por un “proyectil desconocido” frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos y Omán, dijo UKMTO.









Donald Trump dijo el martes que Irán estaba expuesto a “consecuencias militares (…) sin precedentes » en caso de depósito de minas en el Estrecho de Ormuz, de facto bajo control iraní. Poco después, el ejército estadounidense anunció que había destruido 16 barcos minadores iraníes. “cerca del estrecho”. Un balance que ahora asciende a “28 barcos”aseguró el presidente estadounidense el miércoles.





Los Guardias Revolucionarios declararon que habían tomado el “ control total » del Estrecho de Ormuz y apuntar a la infraestructura energética. Un ataque con drones iraníes provocó este martes el cierre de la refinería de Ruwais, en los Emiratos Árabes Unidos, una de las más grandes del mundo.





El Consejo de Seguridad de la ONU también adoptó el miércoles una resolución pidiendo la “cese inmediato” Los ataques de Irán a los Estados del Golfo y Jordania. El texto de la resolución condena además “cualquier acción o amenaza” de Irán “destinado a cerrar, obstruir o interferir de cualquier manera con la navegación internacional en el Estrecho de Ormuz”. El texto sometido a votación en el Consejo de Seguridad fue apoyado por Bahréin, junto con los demás miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar), así como por Jordania.

















Desde el 2 de marzo, cerca de 500 personas han muerto a causa de las operaciones israelíes según cifras oficiales, y al menos 759.300 personas han sido desplazadas, según cifras publicadas el martes por el gobierno libanés.









Francia se prepara para triplicar su apoyo humanitario al Líbano, enviando el jueves 60 toneladas de ayuda para los refugiados que abandonan el sur del país, donde Israel lleva a cabo operaciones militares contra el Hezbolá proiraní. “ Esta ayuda ascenderá a 60 toneladas de ayuda humanitaria para los libaneses, incluidos botiquines sanitarios, kits de higiene, colchones, lámparas, pero también un puesto sanitario móvil. », declaró Jean-Noël Barrot, Ministro de Asuntos Exteriores, en TF1.