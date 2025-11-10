Drones sospechosos sobrevuelan una base militar en Bélgica; se está investigando

Publicado el 2 de noviembre de 2025 a las 15:27 horas. Lectura: 1 min.







En Bélgica se está llevando a cabo una investigación tras nuevos vuelos con drones sobre una base militar durante dos noches consecutivas, afirmó este domingo 2 de noviembre el ministro de Defensa, Theo Francken.





El viernes y el sábado por la noche se informó de drones sospechosos sobre la base aérea de Kleine-Brogel, en el noreste del país.





SÁBADO, “No fue un simple paso elevado, sino una misión clara dirigida a Kleine-Brogel”dijo Theo Francken en la red social X, mencionando tres informes sobre drones, “tipo más grande” y volante “a mayor altitud”. “Helicópteros de la policía y patrullas persiguieron al dron, pero perdieron contacto”añadió el ministro belga de Defensa.









Se está llevando a cabo una investigación. “Está estrictamente prohibido volar drones sobre distritos militares. La defensa debe hacer todo lo posible para derribar estos drones”había insistido Theo Francken el día anterior.





La UE quiere montar un “muro” anti-drones





A principios de octubre, drones no identificados ya habían sobrevolado el campo militar belga de Elsenborn, situado no lejos de la frontera con Alemania. Para 2027, la Unión Europea quiere establecer un ” muro “ antidrones, tras una serie de incursiones en los cielos europeos.









En septiembre, la respuesta de la OTAN a la entrada de una veintena de drones rusos en el espacio aéreo polaco puso de relieve las lagunas del arsenal europeo. Para derribar tres de estos drones, la OTAN tuvo que utilizar costosos misiles.





Para implementar este nuevo sistema de defensa contra los drones, más adecuado y económico, la UE pretende aprovechar la experiencia adquirida por Ucrania desde su invasión por el ejército ruso en febrero de 2022. Este país, que ahora cuenta con una industria de fabricación de drones y, especialmente, de interceptores de drones única en Europa, ha prometido su ayuda.