Guerra en Medio Oriente: ¿por qué las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se llevan a cabo en Pakistán?

Publicado el 10 de abril de 2026 a las 7:30 a.m., actualizado el 10 de abril de 2026 a las 9:15 a.m. Lectura: 3 min.

Tras acordar un alto el fuego temporal, Washington y Teherán iniciarán este viernes 9 de abril conversaciones en Pakistán con el objetivo de alcanzar un acuerdo a largo plazo. La Casa Blanca dice que el vicepresidente JD Vance dirigirá las conversaciones en Islamabad “este fin de semana”. Irán estará representado por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf. ¿Pero por qué las negociaciones se llevarán a cabo en Pakistán?

“Pakistán tiene fuertes activos, siendo el único país de la región con buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con Irán”analiza el ex embajador del país en Teherán, Asif Durrani. A diferencia de varios países del Golfo, el país no alberga bases militares estadounidenses y no ha sido objetivo de misiles y drones iraníes.

Además, añade el ex embajador, Pakistán podría ayudar a las dos partes a resolver las disputas pendientes, a “refinar el lenguaje en caso de impasse”o incluso servir de intermediarios si ambas partes se negaban a reunirse cara a cara.

Al lograr un primer alto el fuego, Islamabad también demostró ser un intermediario clave. “Pakistán ha logrado uno de sus mayores éxitos diplomáticos en años, comentó X Michael Kugelman, especialista en el sur de Asia. También desafió a muchos escépticos y detractores que no creían que tuviera la capacidad para llevar a cabo una empresa tan compleja y arriesgada. »

Pakistán comparte 900 kilómetros de frontera con Irán, suficiente para forjar profundos vínculos históricos, culturales y religiosos. Teherán fue el primero en reconocer a Pakistán después de su independencia en 1947. Islamabad correspondió a la República Islámica después de la revolución de 1979.

Su cooperación incluyó la lucha contra Moscú durante la ocupación soviética de Afganistán. Ambos países también están preocupados por las actividades de los grupos armados transfronterizos en la región de Baluchistán.

La diplomacia paquistaní también representa los intereses diplomáticos iraníes en Washington, donde Teherán no tiene embajada. Pakistán es finalmente el hogar de la segunda población musulmana chiíta más grande del mundo –una rama del Islam– después de su vecino.

El poderoso jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, ha establecido una relación personal con el presidente estadounidense Donald Trump, quien se refiere a él como su “mariscal favorito”. El general visitó Washington con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, el año pasado, después de las hostilidades con la India. A continuación, el Primer Ministro acogió con satisfacción la intervención. “audaz y visionario” del presidente estadounidense, mientras Munir defendió las ambiciones de este último al Premio Nobel de la Paz, por haber impedido una escalada entre dos vecinos con armas nucleares. Pakistán conoce a Irán “mejor que la mayoría”estimó Donald Trump el pasado mes de junio.

Sus relaciones personales han ayudado durante mucho tiempo a fortalecer los vínculos bilaterales moldeados por intereses estratégicos cambiantes. “Este es un cambio dramático para un país que Donald Trump alguna vez llamó un país de “mentiras y engaños” y que la administración Biden había rechazado”señala el “New York Times”.

Incluso como un importante aliado no perteneciente a la OTAN en el “guerra contra el terrorismo”Estados Unidos ha acusado a Pakistán de albergar a yihadistas responsables de ataques contra las tropas de la coalición en el vecino Afganistán. Las relaciones se tensaron aún más cuando las tropas estadounidenses mataron al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, en suelo paquistaní en 2011, sin informar a Islamabad. Pakistán ha sido acusado de complicidad en albergar al fugitivo, autor de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Pakistán y Arabia Saudita firmaron un acuerdo estratégico de defensa mutua en 2025, que consolidó vínculos de larga data pero también restringió el margen de maniobra de Islamabad en su apoyo a Teherán. El gobierno de Sharif perdonó a Riad, donde el primer ministro visitó recientemente para conversar con el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

China, que es el mayor socio comercial de Irán, se unió más tarde a su antiguo aliado en el sur de Asia para pedir un plan para poner fin a los combates que azotan a Oriente Medio, diciendo que apoyaba “El papel único e importante de Pakistán para calmar la situación”.

La neutralidad es económicamente importante para Pakistán, que depende de las importaciones de hidrocarburos que pasan por el Estrecho de Ormuz. Se cree que las continuas interrupciones empeoraron el suministro de combustible, elevaron los precios y obligaron al gobierno con problemas de liquidez a imponer nuevas medidas de austeridad.

Si la guerra llega a un final duradero, fortalecería no sólo la estabilidad regional sino también la estatura internacional de Pakistán, en un momento en que está involucrado en un conflicto armado con el vecino Afganistán y menos de un año después de intercambiar ataques con su archirrival India.