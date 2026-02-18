La economía israelí es rehén de la ortodoxia religiosa





El lugar de la religión en la sociedad israelí está creciendo bajo el actual gobierno de coalición liderado por Benjamín Netanyahu desde diciembre de 2022. Para asegurarse una mayoría parlamentaria cómoda, el Primer Ministro israelí no duda en cortejar a los diputados judíos ortodoxos que cambian su apoyo político por ventajas exorbitantes.





La población judía ortodoxa en Israel se estima, a principios de 2026, en 1,2 millones de personas, o el 12% de la población israelí. judíos ortodoxos o haredim (literalmente “los que temen a Dios”) están representados en la Knesset por dos partidos: los sefardíes de Shas y los asquenazíes del judaísmo unido de la Torá. Entre ambos suman ahora 18 escaños en la Knesset, una fuerza esencial para asegurar la mayoría de los 120 diputados del parlamento israelí.





Por lo tanto, Netanyahu logró mantenerse en el cargo a la cabeza de una coalición anclada en la extrema derecha y mesiánica del espectro político durante un período tan tumultuoso, particularmente después del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. Los partidos judíos ultraortodoxos se dieron cuenta de la importancia de los beneficios financieros, políticos y religiosos que podrían obtener de la participación en una coalición gubernamental; Durante más de tres años, no han dudado en recurrir a un chantaje político que acaba saliendo caro al contribuyente israelí.





Ciertamente, Israel es una economía resiliente que tiene la capacidad de resistir shocks externos y luego reiniciarse rápidamente. Después de dos años de guerra intensa, la economía israelí necesita todos los recursos disponibles para recuperarse; Sin embargo, al destinar numerosos fondos públicos a fines políticos, el gobierno israelí corre el riesgo de frenar la recuperación y reducir el nivel de vida del país.









La adopción del presupuesto de 2026 es el ejemplo más sorprendente de colusión entre religión y Estado. Los parlamentarios ortodoxos vincularon su voto a favor del presupuesto a la adopción de una ley que permitiría a sus electores escapar del servicio militar. Para reforzar su credibilidad, los dos partidos haredim No dudó en abandonar el gobierno en julio de 2025, aunque siguió apoyándolo en la Knesset. Si bien aprobaron la ley de finanzas 2026 en primera lectura el 28 de enero, también anunciaron que no la votarán definitivamente hasta que se adopte una ley que exima a los jóvenes. haredim servicio militar.





El reclutamiento de judíos ultraortodoxos constituye una de las reformas emblemáticas del gobierno de Netanyahu. La dispensa de la que disfrutan los jóvenes judíos ortodoxos data de los primeros días del Estado judío; En octubre de 1948, el Primer Ministro David Ben-Gurion había distribuido 400 haredim servicio militar con la condición de que no trabajen y se dediquen únicamente a estudios religiosos. No tenía idea de que en 2025, 200.000 haredim estudiarían en institutos de estudio de Torá y que la mitad de ellos evadirían el servicio militar.





El debate público actual se centra en el vínculo muy claro que existe entre el número de haredim dedicado a los estudios talmúdicos y la cantidad de subsidios otorgados por el gobierno israelí a las instituciones ortodoxas; vínculo que explica que los partidos ortodoxos nunca abandonarán una coalición de gobierno que se incline a su favor. Subvenciones públicas para haredim y las instituciones talmúdicas son numerosas, variadas y difíciles de identificar; pasan por diferentes circuitos administrativos como los ministerios de Educación, Trabajo, Vivienda, Asuntos Sociales y Asuntos Religiosos, así como municipios. En 2025, todos los presupuestos destinados a los ultraortodoxos alcanzarían los 35.000 millones de shekels, o el 8% del actual presupuesto estatal (excluida la defensa).









El monto de los beneficios financieros que disfrutan las familias de haredim explica la tasa de actividad observada entre hombres y mujeres ultraortodoxos: la participación de haredim La participación en el mercado laboral aumenta cuando el gobierno toma medidas más favorables al empleo que a la familia, y disminuye cuando los acuerdos de coalición llevan al gobierno a dedicar más subsidios a los estudios talmúdicos. Los gobiernos liderados por Netanyahu siempre han sido particularmente amigables con haredim y en particular la coalición establecida en diciembre de 2022.





La generosidad de los subsidios públicos a haredim se refleja directamente en el mercado laboral: los hombres pueden así seguir estudiando en lugar de trabajar, mientras que a las mujeres se les anima a participar en empleos parciales, compatibles con sus obligaciones familiares. En 2025, sólo el 54% de los hombres haredim en edad de trabajar participaban en la fuerza laboral, en comparación con el 86% de los judíos no ortodoxos. En contraste, la brecha entre las tasas de empleo de las mujeres judías haredim (81%) y no haredim (83%) se redujo.





La baja participación en el mercado laboral y la mala calidad del empleo entre la comunidad ortodoxa explican que la producción generada por haredim en comparación con los del sector judío no ortodoxo sigue siendo bajo. Un estudio reciente del Instituto de la Democracia de Israel (IDI) calculó el aumento potencial del PIB si las situaciones de empleo, ingresos y educación de haredim eran similares a los de los judíos no ortodoxos; Parece que en situaciones similares, el volumen de la economía israelí habría aumentado en 54 mil millones de shekels en 2024, o el 3% del PIB anual. La pérdida de producción provoca también pérdidas de ingresos fiscales que perjudican al presupuesto del Estado.









En 2026 se da un paso importante en el mal uso de fondos públicos con fines político-religiosos, con la aparición de una nueva fuente de financiación para el judaísmo ortodoxo: las reservas financieras procedentes de la explotación del gas. En junio de 2022, el gobierno israelí estableció un fondo soberano financiado con los ingresos del gas y destinado a garantizar el desarrollo económico a largo plazo y al mismo tiempo ahorrar para las generaciones futuras. La ley israelí establece que, cada año, el gobierno podrá transferir el 3,5% de los fondos acumulados al presupuesto estatal; estos fondos se utilizarán para fines económicos, sociales y educativos, según una distribución que se aprobará en el marco de la ley de finanzas.





En el presupuesto de 2026, el gobierno de Netanyahu se preocupó de incluir una transferencia del fondo soberano de 70 millones de dólares. Contra todas las expectativas, más de la mitad de estos fondos (40 millones de dólares) se destinarán a la comunidad ultraortodoxa y financiarán escuelas religiosas, institutos talmúdicos, edificios de culto, etc. Si se respeta el objetivo legal de utilizar los fondos para gastos educativos y sociales, parece que, a partir de ahora, el fondo soberano se desvía en beneficio de haredim.





Si la dimensión religiosa del Estado de Israel ha evolucionado a lo largo de los años, se ha consolidado más ampliamente bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu, que no duda en formar coaliciones que incluyan partidos religiosos ultraortodoxos. Al otorgarles presupuestos incontrolados y aceptar mantener a un segmento importante de la población fuera del mercado laboral, el gobierno israelí está frenando el desarrollo de la economía y reduciendo el nivel de vida de los ciudadanos. Creer que la supervivencia del Primer Ministro está por encima del interés general.