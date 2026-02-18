Bregeon quiere “excluir” a Raphaël Arnault, Mélenchon defiende a LFI





(Artículo actualizado el 18 de febrero a las 19h07 con la adición de detalles sobre el segundo asistente parlamentario de Raphaël Arnault entre los detenidos el martes por la noche)





Once sospechosos detenidos, entre ellos dos asistentes del diputado de La Francia Insumisa (LFI), Raphaël Arnault. Tras la muerte de Quentin Deranque, un activista de extrema derecha de 23 años asesinado en una pelea en Lyon, el martes 17 de febrero se produjo una oleada de detenciones al final del día.

















Este 18 de febrero por la mañana, la portavoz del gobierno Maud Bregeon pidió al LFI que“excluir” El diputado Raphaël Arnault, de su grupo en la Asamblea. “Francia Insumisa debe limpiar sus filas y pido a la presidenta Mathilde Panot que excluya a Raphaël Arnault de su grupo, o al menos que lo excluya temporalmente para marcar esta clarificación, para decir no a la violencia”dijo en Franceinfo.









Consideró que los franceses habían “todos tienen una responsabilidad” cuando voten por los rebeldes, ella pidió que no haya “Nunca más un diputado de la LFI en la Asamblea Nacional”.









El presidente de la Asamblea Nacional lamentó este miércoles que Jean-Luc Mélenchon “no pronunció palabras de apaciguamiento” en su conferencia del día anterior, acusándolo también de “lo hizo abuchear” frente a sus activistas. Sin embargo, mirando las imágenes, es difícil decir que el ex diputado de Marsella haya “abucheado” Yaël Braun-Pivet.









Preguntado sobre la exclusión de Raphaël Arnault, el electo de Yvelines recordó que “legalmente”ella no puede “no destituir a un diputado”. Luego ella llamó “Cada partido político se hace la pregunta” : es eso “Es probable que tal diputado o funcionario electo me represente, represente a la nación y lleve el nombre de mi partido” ?









Invitado este miércoles en BFM-TV, el diputado socialista François Hollande señaló sin rodeos “una doble responsabilidad” de LFI en la muerte de Quentin Deranque. La primera, “durante meses”Este “El tipo de brutalidad en la expresión, denuncia permanente, acusación, exceso, fórmulas verbales que duelen”. Una estrategia que, según él, pretende garantizar que no haya “nada más” entre los rebeldes y la extrema derecha, también autora de esta brutalidad.









El segundo es “haber aceptado tener un vínculo con un grupo, en este caso La Joven Guardia, que hace del combate físico su objetivo y su método”. Acusa a LFI de ir “busquen en las calles lo que no obtienen en las urnas”y cree que está justificada la clasificación del movimiento melenconista como de extrema izquierda: “Si había que hacer la manifestación, se hizo”.









Jean-Luc Mélenchon condenó claramente la violencia que provocó la muerte de Quentin Deranque el miércoles por la tarde durante una conferencia: “Nos deshonramos cuando, estando en contra de la pena de muerte, ya no calculamos el alcance de nuestras propias acciones y atacamos de una manera que, obviamente, conlleva el riesgo de infligir la muerte. » Y resolva: “En la violencia, ya sea defensiva u ofensiva, y lo digo en nombre de todos nosotros, no todos los golpes están permitidos. » También añade que “Cualquiera que sea la opinión de sus padres, no hay justificación para devolverles a su hijo muerto”.









En términos más generales, recuerda que su estrategia se inscribe en una lucha democrática, a través de las urnas, lejos de la violencia callejera: “La violencia repele, atrofia, confina nuestra lucha política. Por eso no la queremos como estrategia de lucha política. » el llama “en nombre del movimiento rebelde” para que todos hagan “el esfuerzo de calma y compostura”. “Sin sobrepujas”dijo.









Pero frente a “las acusaciones más grotescas y peligrosas”Según él, sobre el tema de LFI, el tres veces candidato al Elíseo se esfuerza por defender a la eurodiputada Rima Hassan – los acontecimientos de Lyon tuvieron lugar al margen de una de sus conferencias – y recordar que la mayor parte de la violencia se produce en la extrema derecha. Incluyendo los acontecimientos actuales en el ” secuencia “ de las próximas elecciones presidenciales, Jean-Luc Mélenchon asegura que Emmanuel Macron y Marine Le Pen “sueño con prohibirnos”. denunciando el “acusadores”él tampoco acepta “las lecciones” del Primer Ministro Sébastien Lecornu que, por la tarde, en la Asamblea Nacional, había pedido a la líder de los diputados del LFI, Mathilde Panot, que “hacer las tareas del hogar” en su movimiento.













Por la noche, reaccionando a las palabras de Jean-Luc Mélenchon, el inquilino de Matignon reiteró sus declaraciones: “Sin predecir el resultado de la investigación y sin menoscabar la presunción de inocencia, repito que sí, hay que hacer limpieza en sus filas. Y rápidamente. »









Sébastien Lecornu recordó por primera vez las palabras de Mathilde Panot en el hemiciclo: “Ningún rebelde está directa o indirectamente involucrado en esta violencia” – antes de señalar: “Esta tarde fue detenido un asistente parlamentario de un diputado del LFI. »









El 17 de febrero, hablando con varios periodistas, el jefe del Partido Socialista, Olivier Faure, consideró que, “A la hora de las conclusiones de la investigación será necesario sacar conclusiones claras, LFI no puede mantener la más mínima ambigüedad con ningún movimiento violento”. “En la izquierda, nadie puede aceptar que a través de una complacencia culpable terminemos alimentando la loca narrativa de que el antifascismo es el nuevo fascismo”continuó. Antes de volver a llamar: “En un mundo sin brújula, la verdad judicial debe ser el único árbitro. »









Sin poner un signo de igualdad entre LFI y la extrema derecha, Faure lamentó “un clima de violencia política permanente mantenido por parte de la derecha, la extrema derecha y la izquierda radical”. “Hay quienes están a la caza de musulmanes, quienes constantemente lo contradicen todo, acusando a la gente indiscriminadamente, sin preocuparse por la verdad. Debemos volver a un debate democrático que puede ser animado pero que respeta a todos”suplicó.