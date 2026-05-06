gran entrevista entre Pierre Haski y Thierry Breton

Sancionado por la administración Trump y excluido del territorio americano, el ex comisario europeo Thierry Breton es uno de los artífices de las principales leyes que hoy regulan el espacio digital europeo: DSA, DMA, AI Act. Como tal, se convirtió en un objetivo. Como tal, también vio, desde dentro, lo que los europeos a menudo prefieren no ver.

En esta gran conversación, Pierre Haski recibe un testigo poco común: un hombre que negoció con Donald Trump en Davos, se cruzó con Elon Musk antes de su entrada a la Casa Blanca, y que hoy describe un mundo donde la confianza entre aliados se ha derrumbado y donde sólo cuenta el equilibrio de poder.

Soberanía digital, dependencia tecnológica, chantaje de la OTAN, saqueo industrial, documento sobre la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos de diciembre de 2025 que designa explícitamente a las fuerzas de extrema derecha europeas como palancas de influencia: Thierry Breton habla sin filtro. Y ofrece a Europa un camino: el de la lucidez, la firmeza y la disciplina presupuestaria redescubierta.

Una conversación para entender qué significa realmente la palabra vasallaje en 2026.

◗ Descubra el canal de YouTube “le Monde de Pierre Haski”

◗ Todas las columnas de Pierre Haski se pueden encontrar aquí