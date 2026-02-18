“Es hora de que la lucha contra la extrema derecha sustituya la realidad de la fuerza por la imaginación de la violencia”, por Dominique Sopo





El jueves 12 de febrero, al margen de una conferencia de la eurodiputada Rima Hassan en Sciences-Po Lyon, un violento altercado provocó la muerte de un joven activista de extrema derecha. A la edad de 23 años, Quentin Deranque sucumbió a sus heridas. La investigación determinará la secuencia de hechos así como las responsabilidades individuales en la ocurrencia de esta tragedia. Pero, sea cual sea el caso, el linchamiento de este joven no es en modo alguno admisible. La violencia nunca puede formar parte, salvo la defensa contra la agresión, de un recurso político legítimo en una República tal como la concebimos y más aún dentro de la izquierda.





El poeta Ramuz dijo “la naturaleza está a la derecha, el hombre a la izquierda”. Con esto quería decir que ser de izquierda es siempre creer que el hombre puede mejorar, progresar, convertirse en una versión mejorada de sí mismo, mientras que la derecha fija a los individuos en una naturaleza inmutable. Es esta relación con el hombre la que contribuye a alimentar la aversión a la pena de muerte que recorre ampliamente familias de pensamiento ubicadas en la izquierda del espectro político. ¿Qué hubiera sido de Quentin Deranque? Es difícil imaginar que se hubiera convertido en un ciudadano amante de la igualdad y la fraternidad. Y con razón: lo que le caracteriza en términos de compromiso son sus raíces en la extrema derecha, donde los femonanacionalistas de Némesis, los maurrassianos de Acción Francesa y los nacionalistas revolucionarios de Audace ya luchan por su memoria para convertirlo en mártir entre sus filas. Pero, a medida que creciera, sin duda habría “guardado sus coches”, tal vez habría formado una familia, habría ganado en “redondez” intelectual y se habría vuelto más tolerante. O no, la gente se opondrá. Tal vez. Pero no sabemos nada al respecto. E incluso si se hubiera abandonado a una trayectoria pavimentada de odio, seguiría siendo un ser con derechos. Y toda persona jurídica es responsable de sus posibles actos reprobables ante los tribunales y de su ideología impugnada en el ámbito político. Ciertamente no bajo los golpes propinados con puños y pies en la esquina de una calle.





Esta muerte, que podría dar lugar a condenas por homicidio intencionado, no exonera en modo alguno a la extrema derecha de su propia violencia, que es justo recordar que es, con diferencia, en términos de violencia política, la más mortífera. Esta muerte no nos impide pensar que la atención mediática prestada a este asunto es mucho más profunda que la prestada a los abusos de la extrema derecha. El asesinato de Djamel Bendjaballah en agosto de 2024 a manos de un activista de extrema derecha es una caricatura de esto. Esta muerte no puede distraernos de observar la espectacular diferencia en la reacción de algunos líderes políticos ante la violencia física, como Bruno Retailleau. Rápido para condenar “la extrema izquierda” Tras la muerte de Quentin Deranque, se negó, mientras era Ministro del Interior y, por tanto, responsable de Asuntos Religiosos, a acudir a la mezquita de La Grand-Combe (Gard) tras el asesinato que afectó a Aboubakar Cissé en primavera. Esta muerte tampoco debe ocultar el hecho de que, desde hace años, el centro de la ciudad de Lyon, debido a una inacción culpable por parte de las autoridades públicas, se ha convertido en un terreno de juego para todos los sectores de la extrema derecha, cuyos múltiples y constantes ataques y abusos suscitan un desinterés espectacular. Además, es evidente que la muerte de Quentin Deranque no forma parte de una emboscada, como se ha dicho. Es parte de un enfrentamiento tipo hooligan entre milicias de extrema derecha y activistas antifascistas.









Esta muerte no debería distraernos de una observación: cuando la extrema derecha mata a un activista antifascista (pensemos en Clément Méric), la izquierda –incluida la comunidad antifascista– no clama venganza y no comete abusos. Cuando se cuestiona la izquierda, en uno de sus matices de antifascismo, el clamor es el reflejo apenas contenido de la milicia de extrema derecha. Los daños a los locales de los partidos de izquierda y las amenazas de muerte difundidas en las redes sociales contra activistas antifascistas lo han demostrado suficientemente en las últimas horas.









Una vez hechos estos recordatorios, el momento que estamos viviendo plantea, sin embargo, la cuestión de la relación concreta con la violencia. Sin querer abrir controversias ni desplegar análisis definitivos sobre una secuencia dolorosa cuyos entresijos aún están por aclarar, ya es hora de que la lucha contra la extrema derecha vuelva a sustituir la realidad de la fuerza por la imaginación de la violencia que la ha corrompido progresivamente. Cualquier formación política que, por la elección de lo que permite florecer en ella o en sus márgenes, favorece el imaginario de la violencia no puede ignorar su responsabilidad en el progreso de la extrema derecha a la que, por efecto espejo, ofrece un contrapunto desastroso. Este imaginario de violencia se ve evidentemente favorecido por lógicas de conflicto en las que una ” Nosotros “ se presenta como en manos de enemigos o traidores, por la presentación de la ausencia de empatía y por la ausencia de claridad –en la coherencia y más allá de los discursos oficiales– frente a una juventud a la que ya no se le ayuda a percibir la diferencia entre violencia y fuerza, a riesgo de favorecer a la primera.









En este sentido, Jean-Luc Mélenchon –habitualmente contrario al corazón de su electorado y al aparato militante del LFI– ocupa una posición muy cuestionable. Porque, más allá de la ética que lo sustenta, este posicionamiento, especialmente cuando se hace en nombre de un movimiento político sustancial que se presenta con vocación mayoritaria, tiene consecuencias nocivas sobre la capacidad de la izquierda para salir de su rutina electoral. La cuestión estratégica para la izquierda y para un campo antirracista que no se confunda con ella (va más allá sin cubrirla por completo) es evidentemente crucial. Porque, mientras la extrema derecha derrama su discurso de víctima en los televisores, en la radio, en las redes sociales y en todos los canales de comunicación a su disposición, se trata de obstaculizar este campo político que debemos recordar constantemente que representa el peligro central para nuestra democracia. Y si representa este peligro central es por dos realidades.





En primer lugar, la extrema derecha –y en particular su variante fascista donde culminan los procesos de deshumanización– es de hecho el campo de la violencia. Su evaluación, brevemente recordada anteriormente, lo demuestra suficientemente, sin que sea necesario retroceder hacia el pasado para demostrarlo. Y no podría ser de otra manera ya que la violencia forma parte de su ADN. Violencia contra activistas de izquierda, contra extranjeros y sus hijos, contra musulmanes, contra homosexuales o personas trans: si la extrema derecha no tiene el monopolio de estos tipos de violencia, es la única fuerza política constituida para ejercerlas. Y sería completamente inútil intentar diferenciar a este nivel entre una extrema derecha miliciana y una extrema derecha partidista. Porque aquí nos encontramos ante dos caras de una misma moneda. Tras el asesinato del joven Thomas Perotto en Crépol (Drôme), las milicias de extrema derecha intentaron organizar fusilamientos masivos. La Agrupación Nacional (RN) y la Reconquista, en un contexto donde la secuencia les parecía suficientemente favorable, tuvieron cuidado de no condenar estas expediciones racistas. Su fascinación por Trump, su brutalidad verbal y las redadas antiinmigración de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Service de l’Immigration et des Douanes, nota del editor) dijo aún más claramente cuál sería su práctica del poder.









Entonces, la extrema derecha es efectivamente la fuerza política que hoy pone en peligro la democracia. Es la fuerza política que puede tomar el poder sobre la base de un programa de confrontación con la Constitución en el sentido de que protege los principios de igualdad y libertad odiados por personal profundamente apegado a una imaginación racista, antisemita y xenófoba. Por tanto, corresponde a la izquierda ofrecer salidas para la lucha contra la extrema derecha y la lucha contra el racismo que conlleva este campo. Porque hoy la alternativa parece terrible y siempre pierde. La izquierda llamada “gubernamental”, demasiado a menudo encerrada en una mentalidad de herederos de 1981 con una herencia agotada, encarna una falta de salida más allá de algunas fórmulas desgastadas que no conducen a nada en la sociedad. La izquierda llamada “ruptura” pretende ofrecer una salida que reviste características de combatividad pero cuya realidad es trágica: brutalidad, división permanente o designación de traidores a la causa. Estos rasgos detestables sin duda permiten “concretar” un bando, pero conducen a una derrota segura frente a cualquier otra fuerza política, incluida la extrema derecha.









Por nuestra parte, seguimos nuestro camino. El de un antirracismo que no se pregunta a quién debemos defender, si judíos o musulmanes. Un antirracismo que denuncia, a pesar del amplio desinterés mediático y político que esto suscita, el carácter masivo de la discriminación racial o de los ataques racistas que dañan vidas. Un antirracismo cuya no violencia forma parte de su ADN militante. Durante la reunión de Villepinte que lanzó la campaña presidencial de Zemmour el 5 de diciembre de 2021, nuestros activistas, atacados por matones fascistas simplemente por cantar y formar el eslogan con sus cuerpos “No al racismo” – no respondió a los golpes. No olvidemos que en su momento, quienes hoy están indignados en la extrema derecha y en la extrema derecha del espectro político por la muerte de Quentin Deranque no dudaron en hablar de “provocación” de nuestros activistas. En los últimos años, esta no violencia de SOS Racismo ha sido a veces objeto de burla, cuestionada o devaluada, en ocasiones con algunas burlas. Un hecho destacable: no hubo burlas entre los activistas de la Guardia Joven, que luego expresaron mucho respeto. Ya provengan de estetas del radicalismo o de personas irresponsables, estas burlas deben dar paso a una reevaluación urgente de la relación de todos los matices de la izquierda con la lucha contra la extrema derecha y el racismo.









Lo que está en juego no es pequeño. Porque contrarrestar la dinámica electoral de la extrema derecha no es sólo una cuestión democrática sino también una cuestión de protección de millones de hombres y mujeres cuyo color de piel, el sonido de su nombre, su nacionalidad o su religión corren el riesgo de someterlos a la violencia legal, institucional, simbólica y física que la extrema derecha les promete. Aquí no hay esteticismo sino la realidad de vidas que la inconsistencia política parece poner cada día un poco más en suspenso.