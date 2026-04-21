El impacto de la guerra en Oriente Medio en Francia se estima entre 4.000 y 6.000 millones de euros, según Roland Lescure

El impacto de la guerra en Oriente Medio se estima a estas alturas entre 4.000 y 6.000 millones de euros, anunció Roland Lescure, ministro de Economía, a RTL este martes 21 de abril, antes de una reunión en Bercy donde se espera que el gobierno anuncie medidas de ahorro suplementarias. “Este es el orden de magnitud a estas alturas del coste de la crisis tal como podemos estimarlo” con un impacto en particular de 3.600 millones de euros en el coste de la deuda “que está aumentando porque las tasas de interés han subido”dijo sin más detalles.

El Ministro de Economía fue interrogado por la mañana antes de una reunión de un comité de alerta de las finanzas públicas en Bercy que podría decidir nuevas medidas para afrontar las consecuencias económicas del conflicto. “No vamos a cancelar nada, pero puede que tengamos que tomar medidas de precaución. En el lenguaje técnico se llama gel. Congelamos gastos que luego podemos descongelar si las cosas mejoran”detalló.

Anuncios sobre ayuda al combustible, “Ambos sobre la posible extensión” medidas ya en vigor “y tal vez otras ideas”será pronunciada por el primer ministro Sébastien Lecornu este martes “al final del día”indicó también Roland Lescure en RTL.

El jefe de gobierno indicó el viernes que el gobierno “preparar(tiene) un próximo paquete de ayuda » en mayo para los sectores más afectados por el aumento de los precios del combustible, como los agricultores, los pescadores y los transportistas por carretera.

El Gobierno ya ha anunciado 130 millones de euros en gastos de apoyo ante la crisis: 70 millones en ayudas específicas limitadas al mes de abril para los sectores más afectados y 60 millones para reforzar el cheque energético. Para el transporte por carretera, el domingo entraron en vigor ayudas por valor de 50 millones de euros, según un decreto publicado en el “Diario Oficial”.

Según la categoría del vehículo, las empresas del sector podrán recibir 250 euros por autocar, 70 euros por una ambulancia o un vehículo de menos de diez pasajeros y, para mercancías, de 100 a 500 euros según el tamaño del camión. Esta ayuda a tanto alzado tendrá un límite de 60.000 euros por empresa, el doble de lo previsto inicialmente. El viernes por la mañana, el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, ya había sugerido que la ayuda se renovaría en mayo.

Desde el 27 de febrero, el día antes de los primeros ataques israelí-estadounidenses contra Irán, el precio del combustible se ha disparado, aumentando alrededor de 50 centavos para el diésel y 25 centavos para la gasolina SP95-E10. Se vende el martes a una media de 1,979 euros el litro, según un cálculo de la Agence France-Presse sobre los precios de 7.341 estaciones de servicio comunicados a un sitio gubernamental. El diésel se vende de media a unos 2.227 euros el litro.