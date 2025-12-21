La cuestión de la cesión de territorios en el centro de los últimos debates sobre el plan de paz estadounidense.





Varios líderes europeos y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se preparan para reunirse con el enviado estadounidense, Steve Witkoff, en Berlín este fin de semana del 13 y 14 de diciembre. Con un tema candente: la cuestión de una posible cesión de territorios ucranianos a Rusia.









La idea figura en el plan de paz imaginado por los estadounidenses para resolver el conflicto desencadenado por la invasión rusa a gran escala de febrero de 2022. Desde hace varias semanas, Kiev y sus aliados intentan modificar este plan en favor de Moscú. Un momento que está empezando a molestar al presidente estadounidense Donald Trump, que está presionando a Ucrania para que haga importantes concesiones.





Según Volodymyr Zelensky, Washington quiere que las fuerzas ucranianas se retiren de la parte de la región de Donetsk en el este de Ucrania que todavía controla y que se supone se convertirá en un “zona económica libre” desmilitarizados, sin pedir lo mismo a las tropas de ocupación.





¿Una DMZ a lo largo de la línea del frente?





A cambio, el ejército ruso se retiraría de zonas muy pequeñas conquistadas por él en las regiones de Sumy al norte, la de Kharkiv al noreste y la de Dnipropetrovsk en el centro-este del país, pero conservaría territorios más importantes en las de Kherson y Zaporozhye, situadas en el sur.





El jueves, un asesor del presidente Volodymyr Zelensky, Mikhaïlo Podoliak, dijo al periódico “Le Monde” que“Debe existir una zona desmilitarizada a ambos lados de la línea” de frente y parte del territorio “Lamentablemente seguirá bajo ocupación de facto de Rusia”. “ Es un formato natural para poner fin al conflicto”. Mikhaïlo Podoliak se resignó. Y para continuar: “Es necesario definir con claridad y precisión qué volúmenes y qué misiones se confiarán a terceros”





Declaraciones desmentidas pocas horas después por la presidencia francesa. “Los ucranianos no han llegado a un acuerdo sobre los territorios, no están considerando un acuerdo sobre los territorios hoy, no están considerando una DMZ (zona desmilitarizada)”insistió un asesor del presidente Emmanuel Macron.





Garantías de seguridad solicitadas por los europeos





Antes de cualquier negociación territorial, los europeos y los ucranianos pidieron a los estadounidenses “garantías de seguridad” que se planificaría en caso de una nueva ofensiva rusa, declaró la presidencia francesa.













Los europeos y los ucranianos piden a los estadounidenses que los traigan. “garantías de seguridad” antes de cualquier negociación con los rusos sobre cuestiones territoriales, declaró el viernes por la tarde la presidencia francesa. “Necesitamos visibilidad total sobre las garantías de seguridad que los europeos y los estadounidenses pueden dar a los ucranianos antes de que se llegue a cualquier acuerdo sobre cuestiones territoriales polémicas”argumentó el Elíseo.





“Las expectativas de los europeos sobre los estadounidenses (…) Puede parecerse a lo que fácilmente se llama una especie de “artículo cinco” (como en la OTAN, nota del editor), es decir, una garantía estadounidense para quienes participan en la coalición de los dispuestos.subrayó un asesor del presidente francés, Emmanuel Macron.









La coalición de los dispuestos reúne a una treintena de países dispuestos a ayudar al ejército ucraniano a fortalecerse y, para algunos de ellos, a participar en una fuerza de “seguridades” en Ucrania, una vez concluido el alto el fuego, para impedir cualquier nueva ofensiva rusa.





Esta garantía americana debe proporcionar “toda (la) claridad, toda (la) visibilidad para los rusos de que si planean atacar a Ucrania nuevamente, tendrán que enfrentarse a los europeos y a los ucranianos, pero también a los estadounidenses”insistió el asesor.