Mantenimiento de la patente y lluvia de récords de temperatura... 40 millones de franceses ahora en rojo por la ola de calor

La única lluvia que afectó a la Francia continental el lunes fue la de temperaturas récord. Varias grandes ciudades superaron los valores absolutos: 40,9°C en Angers (Maine y Loira), 42°C en Saintes (Charente-Maritime) y 41,9°C en Burdeos (Gironda). El valor más alto del día se registró en Châteaumeillant (Cher) con 43,3°C. Y el termómetro no bajará pronto.

Este martes 23 de junio, cinco departamentos se suman a la vigilancia roja, un total de 54 departamentos preocupados por casi el 90% de la población afectada por este calor excepcional. En Matignon se creará una nueva unidad de crisis interministerial. Por ahora, ” emergencias se mantienen » afirman representantes de los médicos de urgencias que todavía están preocupados, porque las llamadas al SAMU-SAS registraron un salto de “ 30% a 40% “. En París, la RATP y la SNCF han advertido que el transporte en la región seguirá sufriendo ralentizaciones y cancelaciones este martes. El “New Obs” hace balance de esta nueva jornada de ola de calor.

Otros cinco departamentos (Calvados, Eure, Manche, Seine-Maritime y Somme) pasan al mediodía al nivel de alerta más alto definido por Météo France. Con un total de 54 departamentos en alerta roja por ola de calor, 40 millones de franceses se enfrentarán a temperaturas extremas. Sumando los 35 departamentos en alerta, más del 90% de la población francesa está expuesta a este calor excepcional.

Las alertas por olas de calor se mantendrán al menos hasta el miércoles para todos los departamentos afectados, indicó la organización en su boletín de las 06:00 horas del martes, que advierte de una posible prórroga de la alerta roja a partir del miércoles para determinados departamentos actualmente en naranja.

“Se espera que la temperatura promedio en todo el país supere el récord histórico de 29,4°C y podría alcanzar los 30°C a mitad de semana”advierte Météo France.

Durante la noche del lunes al martes las temperaturas volvieron a ser elevadas, con pronósticos meteorológicos de entre 20 y 26°C para los departamentos bajo vigilancia. Temperaturas nocturnas que incluso aumentarán en las próximas noches.

Un poco más de un millón de estudiantes, de primer y último año combinados, realizarán el gran examen oral o de francés a partir de esta semana y unos 850.000 estudiantes de secundaria realizarán el Brevet a partir del viernes, mientras que 1.352 escuelas y colegios estuvieron cerrados el lunes.

En cuanto a los exámenes de bachillerato, “durante los próximos tres días, la gran mayoría de los estudiantes que deberán aprobar” un examen oral para el bachillerato “transcurrirá en el tiempo estipulado en su citación”con 5.233 candidatos reunidos por la mañana esta semana o la próxima, afirmó el ministro de Educación, Edouard Geffray.

Allá “doctrina” sigue siendo el mismo, “es decir que todas las pruebas que esta semana deben realizarse por la mañana obviamente se mantienen y, por las tardes, las autoridades académicas verifican, centro examinador por centro examinador, si las condiciones de acogida del personal, es decir de los jurados, y de los estudiantes son satisfactorias”detalló Édouard Geffray.

Este verano se iniciarán los trabajos para repensar el calendario de exámenes. “No se trata de cambiar ahora la fecha general del bachillerato diciendo que pasaremos a enero o febrero”aseguró. “Por otro lado, que no haya más pruebas por la tarde, escritas y probablemente orales, creo que la evolución de la situación nos lleva a planteárnoslo seriamente”.

Una ola de calor que te empuja a refrescarte por todos los medios posibles, poniéndote en ocasiones en peligro. Invitado en France Inter, el ministro de Deportes indicó este martes que “ Una veintena de muertes (por ahogamiento) desde el inicio del fin de semana. » había sido identificado. Agregando que aún no contaba con todas las cifras consolidadas.

“ No es baladí, durante los episodios de olas de calor, ir a nadar a zonas no vigiladas “, añade, pidiendo que se refuerce la vigilancia de los lugares en los puntos de agua naturales, ” Zonas de baño supervisadas. » son respetados. Muertes que ocurrieron en su mayor parte “ en áreas que no son aptas para nadar », afirmó Christian Poutriquet, presidente de la Federación Francesa de Salvamento y Primeros Auxilios (FFSS).

Las poblaciones vulnerables están particularmente expuestas a este calor extremo. En Carpentras (Vaucluse), dos niños de 2 y 4 años fueron encontrados muertos el lunes en el coche familiar. Esta ola de calor, después de la primera en mayo, es de una intensidad “excepcional, similar al de agosto de 2003” que dejó cerca de 15.000 muertos en Francia, “pero de duración aún incierta”según Météo France.