Un concierto de Iron Maiden sumido en la oscuridad: cómo la ola de calor está poniendo a prueba la red eléctrica

“ El aprendiz que se dice a sí mismo que en una regleta funciona », bromea sobre X, Eric Bothorel. El diputado del Renaissance y aficionado a la música asistió al concierto de Iron Maiden, junto con cerca de 30.000 personas, la tarde del lunes 22 de junio. Mientras se celebraba en La Défense Arena de París una de las raras fechas francesas del grupo de metal británico, un corte de electricidad de origen desconocido detuvo el espectáculo durante casi una hora.

La anécdota puede hacer sonreír, pero ilustra las fuertes tensiones que el calor extremo también provoca en la red eléctrica. Se está llevando a cabo una investigación para determinar si la ola de calor que azota la capital puede tener algún vínculo con este corte de energía. La gestora eléctrica Enedis, por su parte, indicó que el incidente “ No estaría vinculado a un problema de red sino que vendría de la instalación eléctrica de La Défense Arena. “.

Si bien para Iron Maiden se puede descartar la responsabilidad de Enedis, el directivo, que teme cortes de energía relacionados con el calor, debe adaptarse. Durante las olas de calor de 2025, con la acumulación de calor en los sótanos que albergaban las líneas eléctricas, la capital sufrió numerosos cortes de energía, privando de electricidad al palacio de justicia, a los edificios de la Asamblea Nacional o a las Galerías Lafayette, además de miles de hogares.

La ciudad de Cergy Village también corrió la misma suerte que la sala de conciertos. Alrededor de la una de la madrugada del lunes al martes se produjeron cortes de electricidad, informa BFMTV, debido a que las cajas de conexiones eléctricas no resistieron el intenso calor. De los 2.500 hogares afectados, 1.300 siguen sin electricidad. Los equipos de Enedis están en el lugar.

Cuando la temperatura del betún sube a 39°C, en determinadas partes de la red eléctrica enterrada, el termómetro sube hasta 80°C. Lugares donde aún siguen activas antiguas líneas, cuyos cables sólo están aislados con papel empapado en aceite, una técnica antigua. Una solución eficaz cuando hace frío… Pero mucho menos con las temperaturas actuales: el aceite empieza a fluir, el papel se seca hasta el punto de provocar a veces que se quemen los cables que deben proteger.

Si la solución a estos problemas fuera simplemente cambiar estas instalaciones y actualizarlas, eso lleva tiempo. Para modernizar toda la red, un proyecto iniciado hace unos quince años, se necesitarán otros 25 años. “ 70 a 100 kilómetros de red de media tensión y 10 a 30 kilómetros de red de baja tensión » se reemplazan cada año, explica Nicolas Perrin, director regional de Enedis París para la AFP.

Para ” acelerar » Para modernizar la red parisina y adaptarla a las variaciones climáticas, como las olas de calor, Enedis recibió este lunes un transformador de 130 toneladas. A ” transformador » se supone que abastecerá a miles de hogares en la capital, « encargado en febrero de 2027 », y que es uno de los tres que serán reemplazados este año, frente a solo uno en 2025, dijo su dirección.

Esta modernización permitiría así evitar grandes cortes de energía. Si ” Los transformadores no son los elementos de la red de distribución más afectados por la ola de calor. », subraya Nicolas Perrin, sustituirlos permite “ Garantizar la resiliencia de la red desde el principio. (…) para poder asumir robustez ante episodios de olas de calor “.