Leí, vi una vela arder y nada sucedió como estaba planeado.





“Por supuesto, no soy adicto a mi teléfono. “Sólo” paso dos horas al día en él, claramente puedo prescindir de él. » Al menos eso pensé antes de asumir un nuevo desafío: pasar dos días sin mi celular. La idea se me ocurrió después de leer el libro de Charlie Haid “¡Deja de desplazarte para siempre!” “. Para ser claro, yo, Charlotte, 24 años, periodista de “Nouveau Obs”, puse mi teléfono celular en el fondo de un cajón, como puedes ver en el vídeo que encabeza el artículo, por una desintoxicación reveladora que me hizo comprender que tenía reflejos de adicto… y que no era tan fácil remediarlos.





Día 1: los primeros signos de adicción





Las 9 en punto. Normalmente, abro los ojos mientras me desplazo para emerger suavemente. Pero esta vez tuve que levantarme de la cama de otra manera. Luego decido evaluar mi nivel de adicción al teléfono respondiendo algunas preguntas basadas en la prueba. “ SUPIQ” por “Cuestionario de identificación de problemas de uso de teléfonos inteligentes” (Cuestionario para identificar problemas relacionados con el uso del teléfono inteligente, en francés), realizado por investigadores de la Universidad de Amsterdam en 2024.





Descubro con amargura que tengo” signos claros de comportamiento adictivo “. Sin embargo, dos horas de uso de mi teléfono al día no me parecen mucho. En comparación, ¡el tiempo medio de pantalla en Francia es de más de cuatro horas!





Pensé que era la excepción que confirma la regla de que la Generación Z es adicta a sus teléfonos. Pero soy como la mayoría de las personas: en tan solo una mañana me enfrento a la falta de tiempo frente a la pantalla.









11:30 a.m. De camino a la redacción, intento enumerar los reflejos que me hacen acudir al teléfono. Crear conciencia facilitaría remediarlos. Entonces juego, recordando los momentos en los que me encuentro abriendo mi aplicación favorita: Instagram. Por mi parte es el primero cuando empiezo a cansarme. Cuando el ruido a mi alrededor me agota y es necesario un descanso social, esta aplicación se convierte en un refugio y mi algoritmo en una cama acogedora. La segunda situación –mucho más recurrente, debo admitirlo– es cuando quiero posponer una tarea ingrata. Diseñar una máquina o preparar comida es una muy buena motivación para… acurrucarme en mi sofá y empezar a desplazarme. Y hay muchas otras razones por las que revisamos nuestras redes sociales.





Seis años de vida en las pantallas





2 p.m. Después del almuerzo, tengo ganas de abrir WhatsApp: sufro de “fomo”, “Miedo a perderme algo” o “miedo a perderme algo”, en este caso, de haberme perdido un mensaje importante. En lugar de eso, decido calcular cuánta vida pasaría frente a mi teléfono si no cambiara ninguno de mis hábitos. Gracias a un cálculo inteligente, teniendo en cuenta mis dos horas de pantalla al día, calculadas sobre los sesenta y tres años que me quedarían de vida (la esperanza de vida media en Francia para las mujeres es de 85 años y para mí de 24), he aquí la respuesta: seis años. Pasé seis años enteramente viendo videos en mi teléfono. Esta información me pesa un poco en el estómago y hace que no quiera abrir las redes sociales.





19:30 Para finalizar este primer día de desintoxicación, organizo mi velada para hacer exactamente lo contrario de lo que hace el “scrolling”. Como ver vídeos continuos te vuelve sedentario, decido salir a caminar por París, bajo la lluvia y en medio de una ola de frío. Puro placer….





21:15 Definitivamente merezco una buena comida, que aumentará mi dopamina en lugar de mi algoritmo de TikTok. “Desplazarse” estimula especialmente esta hormona del placer. Finalmente, termino mi velada leyendo un poco, sólo para convencerme de que estos dos días sin teléfono me permitirán acostarme menos adicto.





Día 2: encuentro a la luz de las velas





10 horas. El segundo día dormí mejor aunque no leí mucho. Aunque el sueño llegó más rápido que después de media hora de lectura nocturna, era muy difícil concentrarme en mi libro. Y por una buena razón: “desplazarse” reduce la concentración. Lo que también se llama el “eructo cerebral”o pudrición del cerebro, ha sido demostrada por investigadores de la Universidad de Oxford y la Facultad de Medicina de Harvard. Según su serie de estudios publicados en 2019, la exposición a un flujo constante de información como este disminuiría “ nuestra capacidad de atención » y tendría un impacto en “ el proceso de la memoria “. Entonces, para mejorar mi concentración, voy a probar el ejercicio con velas mencionado por Charlie Haid en su libro.





4 p.m. Con la nariz pegada a la llama de una vela de té, me pregunto qué estoy haciendo aquí. Su método de desintoxicación de 48 horas recomienda observar cómo arde una vela durante al menos un minuto varias veces al día. Realmente no lo creo, pero es relajante. Y, sobre todo, te dan ganas de seguir adelante.





6 p.m. Y esa es la tragedia. Cuando salí del metro me di cuenta de que había perdido mi tarjeta bancaria. Me dije a mí mismo que la desintoxicación era demasiado fácil. ¿No fue necesario un poco de molestia para vivir la experiencia al máximo? Bueno, quiero jugar pero no hasta el punto de que me roben… Termino volviendo a encender mi teléfono para bloquear mi tarjeta de mi aplicación y luego lo apago. Tres minutos de tiempo frente a la pantalla realmente no cuentan, ¿verdad?





Un delicioso dejarse llevar





8 p.m. Eso es todo, ya es la última noche. Treinta y cinco horas sin abrir mi teléfono, excepto en una emergencia importante, estoy bastante orgulloso de mí mismo. Y aunque cuento las horas, ya no extraño mi pantalla. Finalmente, sin notificaciones periódicas como tantas recomendaciones para usar mi teléfono celular, me siento mucho menos estimulado. Me tomo el tiempo para levantar la cabeza, observar y sobre todo pensar. ¿Un retraso en el metro? Estoy esperando el próximo. ¿Una dirección para encontrar? Pregunto por ahí. Con el tiempo te acostumbras a tener menos control sobre las cosas y dejarlo ir es agradable. Con algunas limitaciones. Tengo una reunión con amigos para celebrar mi desintoxicación, pero los intercambios datan de hace dos días. No sé si sigue en pie y la dirección que escribí en un papel no me indica el piso del departamento donde tengo que ir. Así que tuve que tocar varias puertas (¡perdón por las molestias!) antes de encontrar la correcta.









Mediodía del día siguiente. ¡Acepté el desafío con gran éxito! Quizás incluso demasiado… Temo la reconexión y todos sus mandatos. Responder a los mensajes, ser puntual, contar una anécdota de voz en el momento “t”… Aunque era un poco escéptico ante esta experiencia, no pensé que cuarenta y ocho horas serían suficientes para tomar conciencia de mis hábitos y empezar a deconstruirlos. Además, honestamente pensé que no era adicto a mi teléfono. Ahora espero despegarme de ello… ¡al menos por unos días!





Finalmente, si jugué la experiencia de una sola vez, a veces es mejor ir por etapas antes de embarcarnos en los dos días de desconexión. Y tú, ¿podrías asumir el reto?