Después del fracaso del comité conjunto, ¿qué pasará?









Ante este bloqueo, el Consejo de Estado “Será embargado de una factura especial”indicó los servicios del primer ministro Lecornu. Todo para garantizar la continuidad del Estado y, en particular, la recaudación de impuestos, antes de que se reanuden las discusiones presupuestarias a principios de 2026. El presupuesto de la Seguridad Social fue adoptado definitivamente el martes. El “New Obs” hace balance.





• Un acuerdo imposible





Después de la aprobación por la Asamblea Nacional del presupuesto de la Seguridad Social sin recurso al 49,3, el Primer Ministro esperaba un doblete con un voto favorable al presupuesto del Estado. Pero es diferente. El ponente del presupuesto general, Philippe Juvin (LR), declaró en un comunicado de prensa tomar “acto de falta de acuerdo sobre una redacción común del proyecto de ley de finanzas para 2026 que probablemente será adoptado en los mismos términos por las dos cámaras del Parlamento, dentro de los plazos previstos”. Añadió: “Por lo tanto, la reunión del comité conjunto de hoy no es concluyente”.









“Como los ponentes no pueden presentarnos una propuesta de redacción, no es necesario empezar a examinar los artículos”afirmó por su parte el presidente de la comisión, Eric Coquerel (LFI), según una fuente parlamentaria.





“El gobierno no quería que nuestro CMP fuera concluyente”acusó el relator general del presupuesto en el Senado, Jean-François Husson (LR), frente a los demás miembros del CMP, según los participantes. El diputado Olivier Faure (PS) acusó a la derecha senatorial de “Eligen bloquear el país”.





Desde el principio, el compromiso parecía casi imposible entre una derecha senatorial apegada al ahorro y los recortes de impuestos y una Asamblea donde la izquierda exigía más ingresos y menos recortes presupuestarios.





• Una reunión prevista para el lunes para encontrar una “solución”





Tomando ” acto “ Ante el fracaso de los parlamentarios a la hora de ponerse de acuerdo sobre un presupuesto antes de fin de año, Sébastien Lecornu anunció el lunes que reunirá a los principales líderes políticos para ” consultar sobre el procedimiento a seguir para proteger a los franceses y encontrar las condiciones para una solución ».









El Primer Ministro añade que “Lamenta la falta de voluntad de éxito por parte de algunos parlamentarios” sobre este proyecto de presupuesto estatal para 2026.





Las discusiones ahora podrán reanudarse en una nueva lectura en la Asamblea. “Philippe Juvin continúa su trabajo para reunir las posiciones de todas las fuerzas parlamentarias con vistas a la nueva lectura”según su nota de prensa.





• El siguiente paso, una ley especial





Para compensar la falta de presupuesto, se presentará al Consejo de Estado un proyecto de ley especial. Se trata de un texto técnico que pospone los créditos a partir de 2025 y garantiza la continuidad del Estado, en particular la recaudación de impuestos, antes de la reanudación de las discusiones presupuestarias a principios de año. Este procedimiento excepcional ya se activó el año pasado tras la caída del gobierno de Barnier.









La ley especial deberá ser examinada por ambas cámaras y debería llegar a la Asamblea a principios de la próxima semana, previa convocatoria de un consejo de ministros.





una ley especial “Nos llevaría a un déficit sensiblemente superior al deseable” particularmente porque no incluye “sin medidas de ahorro de costes”estimó el viernes el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, en France Inter.





La ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, recordó este viernes en TFI que “El año pasado calculamos en 12.000 millones el coste de pasar entre seis y ocho semanas sin presupuesto”.





“Es un emplasto”argumentó Maud Bregeon, nos permite “darle la vuelta al país” pero el Parlamento tendrá que ponerse de acuerdo a principios de año porque, repitió, el Gobierno no aprobará el 49,3 ni las ordenanzas. “¿Con qué presupuesto? »preguntó, recordando que teníamos que conseguir un texto en el que el déficit público sea “menos del 5%”.





Entre los socialistas, la diputada Estelle Mercier cree que “No es inútil dar tiempo a los parlamentarios para llegar a un compromiso”. “El estado de ánimo sin duda será un poco diferente en enero. Y si realmente es imposible, todavía habrá herramientas para el gobierno”.