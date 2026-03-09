Al menos 87 muertos, un ataque de un submarino estadounidense... Lo que sabemos sobre el torpedeo de una fragata iraní





Un submarino estadounidense hundió una fragata iraní frente a la costa de Sri Lanka en el Océano Índico el miércoles 4 de marzo, matando al menos a 87 marineros y dejando decenas desaparecidos, dijeron las autoridades. El ataque se produjo mientras la guerra desatada por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán continuaba extendiéndose por todo el Medio Oriente.









“Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo”.dijo el ministro de Defensa, Pete Hegseth, en una conferencia de prensa el miércoles en Washington. Señaló que el barco iraní fue el primero hundido por un torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. “Como durante esta guerra”dijo, “luchamos para ganar”.









Presente a su lado, el Jefe de Estado Mayor, general Dan Caine, aclaró que “Por primera vez desde 1945, un submarino de ataque rápido de la Armada de los Estados Unidos hundió un barco combatiente enemigo utilizando un solo torpedo Mark 48, con efecto inmediato, enviando el buque de guerra al fondo del océano”.









Las autoridades de Sri Lanka anunciaron este miércoles por la tarde que se han recuperado los cadáveres de 87 marineros iraníes y que continúa la búsqueda para encontrar a 61 tripulantes aún desaparecidos. Treinta y dos marineros iraníes “gravemente herido” fueron rescatados, anunció este miércoles por la mañana la ministra de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath.





Este ataque contra la fragata iraní “IRIS Dena” tuvo lugar a sólo 40 kilómetros al sur del puerto de Galle, en el sur de Sri Lanka, informó la marina de Sri Lanka. El ministro de Relaciones Exteriores y funcionarios de defensa de la isla dijeron que las operaciones de búsqueda continuarán durante la noche del miércoles al jueves. Las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen a medida que pasan las horas.









El buque de guerra zarpaba después de, según informes, participar en un ejercicio militar en el puerto de Visakhapatnam, en el este de la India. El Ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka dijo el miércoles al Parlamento que los iraníes rescatados habían sido trasladados de urgencia al hospital principal del sur de la isla, mientras que se habían desplegado dos barcos y un avión para buscar supervivientes.









La fragata realizó una llamada de socorro la madrugada de este miércoles. El barco se había hundido por completo y sólo quedaba una mancha de petróleo cuando llegaron los barcos de la armada del país del sur de Asia, al cabo de una hora.



