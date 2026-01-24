La Ciivise se sumió en una nueva crisis tras la dimisión de dos de sus tres dirigentes





La Ciivise vuelve a estar sumida en la crisis, decapitada tras la dimisión de dos de sus tres dirigentes, este jueves 22 de enero, la asociación Face à l’Incest denunció un “clima nocivo” y un “amordazamiento del habla”.





La Ciivise se lanzó en 2021 a raíz de las revelaciones de “La gran familia” Por Camille Kouchner. Es la encargada de asesorar al gobierno en la lucha contra el incesto. Enfrentar el Incesto estuvo asociado desde el principio. Entonces, ¿qué pasó?





• Dos dimisiones en rápida sucesión













Otro miembro del triunvirato directivo, el psiquiatra infantil Thierry Baubet, especialista en psicotrauma, anunció su dimisión el miércoles, invocando en la red LinkedIn “Desacuerdos sobre las decisiones tomadas y los métodos de funcionamiento”. Estas dimisiones dejan sola a la magistrada Maryse Le-Men-Regnier al frente de la Función Pública.





• Intercambios tensos y desacuerdos fundamentales





Bajo el liderazgo del emblemático juez Edouard Durand, la Comisión recogió 30.000 testimonios de víctimas y presentó un informe en noviembre de 2023 con 82 recomendaciones para proteger a los niños contra la violencia sexual y apoyar a los adultos que han sido víctimas de ella. Muy pocos han llegado a buen término. “Algunos dentro de la comisión cuestionan las 82 recomendaciones”denuncia Solène Podevin-Favre.





Ellos “Se niegan a pensar en cuestiones centrales como la orden de protección inmediata del niño, la inclusión de primos como autores incestuosos, el desarrollo de un delito específico de incesto, la imprescriptibilidad”precisa Face à l’Incest en un comunicado de prensa.





Con más de treinta expertos (de salud, policía, justicia), la Ciivise se mostró dividida, en particular, sobre el controvertido tema de la imprescriptibilidad de la violencia sexual contra menores, con intercambios muy tensos, según fuentes internas.













• Falta de recursos otorgados por el Estado





El presidente de la asociación Face à l’Inceste también denunció la falta de recursos concedidos a Ciivise desde la marginación del juez Durand a finales de 2023. “El Gobierno ha mantenido la Sociedad Civil pero la ha vaciado de recursos y de sentido. Desde principios de enero sólo tiene un secretario general y una segunda persona. Son medios irrisorios. Todos somos voluntarios”enfatizó.





“El Presidente de la República dijo a las víctimas que cambiaría las leyes. Cinco años después, los avances jurídicos se pueden contar con los dedos de una mano”se lamenta. Solène Podevin-Favre añade: “Los conocimientos, los datos, las recomendaciones, todo está sobre la mesa. Si no se decide una política pública, voluntaria y transversal, es una elección política. »









La asociación se dedicará a cooperar con los parlamentarios para avanzar en textos que incluyan recomendaciones de la Ciivise. Se están preparando varios, en particular sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, la inclusión de los primos en la definición de incesto o la creación de una orden de protección para los niños.





• El gobierno quiere una “misión” para transformar la Sociedad Civil





La Ministra de las Familias, Stéphanie Rist, que recibió este jueves a Solène Podevin, pidió el lanzamiento de una “Misión independiente para apoyar la transformación de Ciivise, con el fin de garantizar la continuidad” obras, “iniciando los cambios necesarios en términos de métodos de trabajo y organización interna”.





Desde la salida del juez Durand, Ciivise ha experimentado numerosos problemas de gobernanza, incluida la dimisión a principios de 2024 de su vicepresidenta, Caroline Rey-Salmon, objeto de una denuncia por agresión sexual en el marco de un peritaje médico, ahora secreto, de su presidente Sébastien Boueilh. Estos disturbios dejaron “estigmas y resentimientos”según Denis Roth-Fichet, que busca “calmar” Y “Personalmente me arrepiento” renuncias.