Amenazas “inaceptables”, “espiral peligrosa”... Los europeos indignados por los anuncios de Trump sobre los aranceles aduaneros





Donald Trump amenazó a ocho países, entre ellos Francia, Alemania y el Reino Unido, con recargos aduaneros ante su oposición a su deseo de apoderarse de Groenlandia, provocando la indignación de los europeos que buscan una respuesta unida este domingo 18 de enero a esta escalada sin precedentes.





• Trump amenaza a ocho países con aranceles el 1 de febrero





Desde su regreso al poder hace un año, el presidente estadounidense ha hablado regularmente de tomar el control de Groenlandia, alegando razones de seguridad nacional ante los avances rusos y chinos en el Ártico. Volvió a alzar la voz el sábado tras el envío de soldados europeos a la enorme isla en los últimos días, en el marco de maniobras danesas.





“Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia viajaron a Groenlandia con un propósito desconocido. (…) Estos países, que están jugando a este juego tan peligroso, han asumido un riesgo inaceptable”.escribió el presidente estadounidense en Truth Social. “Después de siglos, es hora de que Dinamarca lo devuelva: ¡la paz mundial está en juego!” »tronó de nuevo.









Amenazó a estos países con nuevos aranceles aduaneros hasta“Se llegue a un acuerdo para la venta total y completa de Groenlandia”. Este recargo del 10% será efectivo a partir del 1 de febrero y podría subir al 25% el 1 de junio.





• Los ocho países objetivo muestran su unidad





Los ocho países europeos amenazados con recargos aduaneros por Donald Trump respondieron el domingo asegurando que permanecerían “unido” y advirtiendo contra “un equipo peligroso”. “Las amenazas aduaneras socavan las relaciones transatlánticas y corren el riesgo de conducir a una espiral peligrosa. Seguiremos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Estamos decididos a defender nuestra soberanía”dijeron Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido en un comunicado conjunto.





“Expresamos nuestra total solidaridad con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. Sobre la base del proceso iniciado la semana pasada, estamos dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial que defendemos firmemente.agregaron.





• Macron quiere activar el instrumento anticoerción de la UE





Antes de la publicación de este comunicado de prensa, Emmanuel Macron denunció “amenazas arancelarias inaceptables”. El presidente francés preguntará “activación del instrumento anticoerción” de la UE si se cumplen las amenazas de recargos aduaneros esgrimidas por Donald Trump, afirmó el domingo su entorno.





Esta herramienta, cuya aplicación requiere una mayoría cualificada de los países de la UE, permite, entre otras cosas, congelar el acceso a los mercados públicos europeos o bloquear determinadas inversiones. Además, las amenazas comerciales estadounidenses “plantear la cuestión de la validez del acuerdo” sobre los aranceles aduaneros concertados entre la Unión Europea y Estados Unidos el pasado mes de julio, señaló un amigo cercano del presidente francés.









Para el Primer Ministro británico Keir Starmer, estos anuncios son “algo muy malo”. Su homólogo sueco, Ulf Kristersson, aseguró: “No nos dejaremos intimidar. » En cuanto al Ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, afirmó que ” sorprendido “ por los anuncios de Donald Trump.





La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó el domingo de” error “ la amenaza de recargos aduaneros esgrimida por Donald Trump. “Creo que imponer nuevas sanciones hoy sería un error”dijo a los periodistas durante un viaje a Seúl, y agregó: “Hablé con Donald Trump hace unas horas y le dije lo que pienso”.





Su homólogo noruego, Jonas Gahr Støre, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de tomar contramedidas, dijo que no las estaba considerando. ” Por ahora “. El Ministro de Asuntos Exteriores holandés, David van Weel, describió las amenazas estadounidenses como“inadecuado”hablando de “chantaje”. Para su homóloga irlandesa Helen McEntee, son “profundamente lamentable”. Y para la ministra de Cultura británica, Lisa Nandy, “un error (…) innecesario y contraproducente”.





• La respuesta europea bien recibida por el gobierno groenlandés





Una de las ministras más destacadas del Gobierno groenlandés, Naaja Nathanielsen, celebró el sábado por la tarde la reacción de los países europeos afectados por las nuevas amenazas aduaneras de Donald Trump.





“Estoy sorprendido de ver las primeras reacciones de los países objetivo. Estoy agradecido y tengo la esperanza de que prevalezcan la diplomacia y las alianzas”.afirmó el Ministro de Recursos Minerales en un mensaje publicado en LinkedIn.





• Manifestaciones en Dinamarca y Groenlandia





El sábado, varios miles de manifestantes se reunieron en Groenlandia y Dinamarca para denunciar estas ambiciones territoriales.













En Copenhague, una marea humana roja y blanca, con los colores de las banderas groenlandesa y danesa, pasó frente a la embajada estadounidense, coreando el nombre de Groenlandia en groenlandés: “Kalaallit Nunaat!” » “Groenlandia no está en venta”corearon los manifestantes.





Según la última encuesta publicada en enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se oponen a unirse a Estados Unidos. Sólo el 6% está a favor.