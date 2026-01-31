La CGT enojada con la idea de Medef













En notas dedicadas a los temas de “empleo juvenil” y en “modelo productivo”sugirió Medef “Inspírate en el ejemplo italiano del contrato de derechos progresivos”creada en 2016, que, según la patronal “contribuyó a la disminución del desempleo estructural en el país”. Medef propone adaptar este modelo en Francia mediante un contrato indefinido “podrá ser rescindido sin causa durante los primeros años”con “incrementar la remuneración en función de la antigüedad del empleado en caso de despido”. La nota de Medef también menciona otra vía: la posibilidad de “ una extensión del período de prueba “, dirigido a los jóvenes” poca o ninguna cualificación “.





Este dispositivo también tiene similitudes con el “primer contrato de trabajo” (CPE) creado en 2006 por Dominique de Villepin, entonces Primer Ministro, que generó una movilización histórica –como se muestra en el informe siguiente– y llevó al gobierno a eliminarlo antes de su aplicación.









Bajar el salario mínimo para los jóvenes





Medef no se detiene ahí. La organización empresarial también sugiere examinar el salario mínimo, “lo que a veces puede constituir una barrera al empleo para quienes ingresan por primera vez”. Ella ofrece, por un “público objetivo” en un “límite de tiempo” Y “potencialmente a través de la negociación colectiva”, “adaptar este nivel de remuneración”en una lógica “incentivos a la contratación y adecuación entre el nivel de remuneración y las habilidades de quienes ingresan por primera vez. »





Medef propone fortalecer la “compromisos de formación profesional”para bajar “por debajo de cierta edad” la duración mínima de los contratos a tiempo parcial, eliminar los períodos de carencia entre dos contratos de duración determinada o aumentar su duración legal. Estas medidas pretenden abordar el problema de los jóvenes ninis, “ni en el empleo, ni en los estudios, ni en la formación”categoría que representaba el 12,3% de los franceses de 15 a 29 años en 2023, informa Medef.





Su objetivo es, en particular, superar “miedo a contratar”justifica la organización empresarial, “lo que puede afectar principalmente a jóvenes con pocas o ninguna cualificación. »





“Declaración de guerra”





“Mientras celebramos este año el 20º aniversario de la victoria contra el CPE, Medef se atreve a hacerlo de nuevo” Y “logró obtener resultados peores que el CPE, que tuvo un período de prueba de dos años”denuncia la CGT en un comunicado de prensa publicado este sábado. “Este proyecto es una declaración de guerra contra los jóvenes y los empleados”añade la organización sindical. La CGT advierte que “se negará categóricamente a entablar cualquier negociación que incluya estos elementos”.





“ Período de prueba durante tres años, salario mínimo joven, generalización de los contratos precarios… ¡Medef (…) nos encontrará en su camino! », proclama la secretaria general de la CGT, Sophie Binet.









El sindicato de estudiantes de la Unef también amenaza con movilizarse si esto “Nuevo CPE disfrazado” propuesto por Medef fue “impuesto”juzgando esta medida “inaceptable” y negarse a que la juventud sea un “variable de ajuste económico”. “Unef llama a todos los jóvenes, estudiantes y trabajadores, a movilizarse contra estos ataques inaceptables”escribe el sindicato en un comunicado de prensa. la medida “tiene como objetivo crear una generación de jóvenes trabajadores precarios, obligados a trabajar a voluntad, sin derechos ni protecciones”denuncia la Unef que pide a las organizaciones sindicales “rechazar categóricamente cualquier negociación sobre estas bases y que las fuerzas políticas progresistas se opongan firmemente a ellas”.









En cuanto a la sugerencia de los empresarios de adaptar el nivel de remuneración de los nuevos trabajadores, el sindicato denuncia una “discriminación absoluta por razón de edad” OMS “Precarizaría aún más a cientos de miles de jóvenes que ya se enfrentan a una precariedad explosiva y a condiciones laborales deplorables”. “Si el gobierno o los empresarios intentan imponer estos ataques contra nuestro campo social, podremos, como en 2006, movilizarnos masivamente para rechazarlos”advierte la Unef.



