“Había tantas esperanzas en el Líbano y todo se hizo añicos con esta guerra”, dice Rima Abdul-Malak desde Beirut

Entrevista

La ex ministra de Cultura Rima Abdul-Malak, ahora directora ejecutiva del grupo “Orient-le Jour”, respondió a las preguntas de “New Obs”, mientras el pánico se extiende por Beirut tras un llamamiento sin precedentes de Israel para evacuar todos los suburbios del sur de la capital libanesa.





“Advertencia urgente a todos los residentes de los suburbios del sur de Beirut: salven sus vidas y evacuen sus hogares inmediatamente. » He aquí el mensaje del ejército israelí que Rima Abdul-Malak, directora de “Orient-le Jour”, recibió al final de nuestra entrevista telefónica el jueves 5 de marzo. Ya durante la llamada, una pulsación de tecla interrumpió brevemente nuestro intercambio. “Desde mi oficina veo subir el humo”informó el exministro francés de Cultura (2022-2024). Esa misma noche, ella y todo su equipo tuvieron que evacuar el edificio y organizar el cierre del periódico a distancia. Este viernes 6 de marzo por la mañana, el Estado judío anunció que había realizado bombardeos durante la noche. “a gran escala” en la capital libanesa.





Acontecimientos que reflejan la vigilancia constante que los libaneses deben adoptar en el conflicto que aviva Oriente Medio. En el cuarto día de enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, la milicia chiita libanesa aliada del régimen iraní, Rima Abdul-Malak regresa para “el Nuevo Obs…