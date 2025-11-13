La Asamblea Nacional vota en gran medida a favor de “suspender” la reforma de las pensiones

Publicado el 12 de noviembre de 2025 a las 17:47,

actualizado el 12 de noviembre de 2025 a las 7:02 p.m. Lectura: 1 min.







Reforma emblemática del quinquenio, pero el precio de la no censura: la Asamblea Nacional aprobó ampliamente la “suspensión” de la última reforma de las pensiones, a pesar del voto en contra de rebeldes y comunistas, que denuncian una “encontrar” y un sencillo ” brecha “.









Ante la amenaza de censura, incluso antes de la apertura de los debates presupuestarios, el primer ministro Sébastien Lecornu, cercano a Emmanuel Macron, había prometido suspender la reforma que eleva progresivamente la edad legal de salida a los 64 años, para llevar a los socialistas a la mesa de negociaciones.





Integrada en el presupuesto de la Seguridad Social, la suspensión fue aprobada por 255 votos contra 146, con el apoyo mayoritario del PS, los ecologistas, el RN y Liot. Pero también la abstención mayoritaria de los diputados del Renacimiento y del MoDem, dos años después de la entrada en vigor de un texto cuya impopularidad pagaron en las urnas durante las elecciones legislativas previstas tras la disolución.





La generación nacida en 1964 se marcharía a los 62 años y 9 meses





“Necesitamos estabilidad en este país”invocó a Jean-Pierre Farandou, Ministro de Trabajo. El jefe del Renacimiento Gabriel Attal cree que el debate “ya pertenece al pasado (…) es el sistema el que hay que cambiar”.





El artículo suspende hasta enero de 2028 la progresión hacia los 64 años, así como el aumento del número de trimestres a cotizar.









La generación nacida en 1964 saldría a los 62 años y 9 meses (como la anterior) en lugar de los 63 años previstos por la reforma. Y saldría con 170 trimestres de cotizaciones en lugar de 171. Salvo que haya una nueva reforma, entonces se reanudaría la aplicación de la reforma del Borne, con un trimestre de retraso.





El Gobierno también amplió el ámbito de aplicación mediante una enmienda, para incluir en particular las carreras largas, aunque varios diputados pidieron al Gobierno que confirmara cuántas personas se beneficiarían de ello. La concesión elevaría en cualquier caso el coste estimado hasta 300 millones de euros en 2026 y 1.900 millones en 2027, según el ejecutivo.





Y su financiación sigue dividiéndose, mientras varias medidas de ahorro en una Seguridad Social muy deficitaria son inflamables (duplicación de las franquicias médicas, congelación de las pensiones de jubilación y de los mínimos sociales, etc.).