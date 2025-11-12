“Invocar la neutralidad nunca es neutral”





El domingo 9 de noviembre de 2025 es “como reacción a la polémica” que el administrador del Collège de France cancele la conferencia Palestina y Europa de los días 13 y 14 de noviembre organizada por Henry Laurens, académico titular de la cátedra “Historia del mundo árabe”. El comunicado de prensa, sin embargo, recuerda que “cada profesor organiza libremente su enseñanza, cursos, seminarios y congresos, respetando las libertades académicas”. Por tanto, justifica la anulación en nombre de la seguridad y del orden público.





En 2019, una conferencia celebrada en la EHESS sobre “La nueva escuela polaca de historia del Holocausto” fue blanco de ataques de los nacionalistas, hostiles a este reconocimiento historiográfico del antisemitismo en Polonia, con la complicidad cómplice de las autoridades de este país. ¿Debería haberse cancelado esta conferencia para evitar alteraciones del orden público? O por el contrario, ¿deberíamos saber resistir a tales presiones sociales y políticas?





Por su parte, el Ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste, que acoge con satisfacción este “decisión responsable”explica que “Defender la libertad académica significa defender el debate libre, respetuoso y plural”. Como, según él, la conferencia “Era muy probable que no cumpliera con estas condiciones”afirma haber influido en la decisión: “Éste es el mensaje que he llevado estos últimos días al administrador del Collège de France. » Él mismo cedió a la presión de la Licra, que denunció de antemano una “feria antisionista” Para “defender(re) las libertades académicas violadas por los organizadores de este encuentro”.









Sin embargo, las libertades académicas apuntan a garantizar la independencia del conocimiento respecto de quienes están en el poder. No corresponde a un ministro ni a una asociación evaluar la legitimidad científica de una conferencia: eso corresponde al juicio de sus pares. El Consejo Constitucional estableció este principio fundamental en 1984: “Por su propia naturaleza, las funciones docentes y de investigación requieren que se garantice la libre expresión y la independencia del personal. » Estas libertades no son un privilegio corporativo, sino la condición de posibilidad de la investigación libre. También vemos cómo el régimen trumpista está atacando implacablemente este pilar del Estado de derecho: la denuncia de “cancelar la cultura” izquierda (“Ya no podemos decir nada”) estaba de hecho preparando el regreso del macartismo de derecha (“¡Callarse la boca!” »).





¿En Francia como en Estados Unidos, la cultura de la cancelación significa hoy libertad? Este cambio retórico digno de Orwell crea una doble confusión. El primero desdibuja la distinción entre libertad de expresión y libertades académicas. Una conferencia científica no es un debate mediático. Su propósito no es reflejar la diversidad de opiniones, sino establecer rigurosamente hechos empíricos y comparar desarrollos teóricos. imponer un “pluralismo ideológico” La investigación equivaldría a confundir un laboratorio con un televisor. ¿Deberíamos mañana, junto con los climatólogos o microbiólogos, ser invitados a conferencias de escépticos del clima o anti-vacunas? La ciencia no se construye mediante la confrontación de opiniones opuestas sobre “mercado de ideas”pero a través de una búsqueda de la verdad basada en la habilidad y el método, sujeta a la validación colectiva.









La segunda confusión se refiere al principio de neutralidad, a menudo invocado para imponer a los investigadores una ausencia de posición, exigencia imposible y contraria al espíritu mismo de la investigación. Al cancelar la conferencia, el Collège de France quiso “recordamos la estricta neutralidad del establishment”. Pero la neutralidad de la institución no es la de sus profesores: es la condición y no el límite de su libertad de investigación. Exigir a los profesores-investigadores que sean neutrales en sus análisis sería negar esta libertad. El propio Max Weber nunca abogó por la neutralidad: si el anarquista puede ser un excelente profesor de derecho, explica, es porque su crítica del Estado le proporciona una especie de palanca de Arquímedes para cuestionar las evidencias compartidas de la profesión.





Lo que define la cientificidad no es la neutralidad ni el pluralismo. Es una exigencia de objetividad, un esfuerzo basado en métodos y posiciones aceptadas, para comprender el mundo y, desde esa comprensión, contribuir a transformarlo. Porque la objetividad no es “El punto de vista de Dios” : como lo han demostrado las epistemologías feministas, en particular con Sandra Harding y Donna Haraway, la ciencia siempre se produce desde una posición situada. Reconocer esta inscripción social e histórica no equivale a ceder al relativismo (“a cada cual su verdad”Y “Que gane el mejor”), sino afirmar una objetividad fuerte, consciente de sus condiciones de producción y capaz, por esta misma razón, de producir conocimientos más fiables.









Los estudios de género nos enseñan cómo la neutralidad mostrada puede servir para deslegitimar ciertas investigaciones. El Collège de France ha demostrado que puede resistirse a esta ilusión organizando un congreso cuyas actas acaba de publicar sobre “Género y ciencias”. Este reconocimiento de un campo surgido de los movimientos feministas llega en un momento en que, en todo el mundo, se acusa a la “teoría de género” de ser demasiado política. Ya no podemos ignorarlo: invocar la neutralidad nunca es neutral. Es una forma de neutralizar –es decir, de reducir al silencio– y tanto más eficazmente cuando lo hacemos en nombre mismo de la libertad.





Eric Fassin Y Carolina Ibos Son profesoras de sociología y estudios de género en la Universidad Paris-8 (laboratorio Sophiapol). Acaban de publicar el trabajo “La Savante et le politique. Lo que el feminismo hace con las ciencias sociales”, Presses universitaire de France (PUF, 2025).