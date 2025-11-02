Armas, software de vigilancia… Desde el regreso de Trump al poder, el gasto en policía de inmigración se ha disparado

Al ICE, al que sus detractores acusan de haber transformado en una fuerza paramilitar, se le ha encomendado la misión de deportar a un número sin precedentes de inmigrantes irregulares en suelo estadounidense y está gastando generosamente para lograrlo.


+700% del presupuesto para la fabricación de armas y accesorios


Según la base de datos oficial de adquisiciones federales, desde que Trump regresó a la Casa Blanca el 20 de enero, ICE ha gastado más de 71 millones de dólares en pedidos en la categoría de “fabricación de armas pequeñas, municiones y accesorios”. Se trata de un aumento de más del 700% respecto a lo desembolsado por la administración Biden en 2024.


Incluso durante la primera presidencia de Trump, entre 2017 y 2020, el presupuesto de armas del ICE no superó los 9 millones de dólares en promedio.



El 42% de estos 71 millones se destinan a la compra de chalecos antibalas y equipos de protección. Se gastaron más de 15 millones de dólares en armas de fuego y 10 millones de dólares en diversos sistemas de armas.



Sólo en septiembre, ICE ordenó armas de fuego y cargadores por valor de 10 millones de dólares a Quantico Tactical Incorporated y rifles y accesorios por valor de 9 millones de dólares al fabricante de armas automáticas Geissele Automatics. La agencia también compró más de 10 millones de dólares en chalecos antibalas, fundas y equipos relacionados durante el mismo mes.


Millones de dólares para vigilancia




A esto se suma un contrato de 30 millones de dólares con Palantir para desarrollar “Immigration OS”, una plataforma todo en uno destinada a centrarse en los migrantes irregulares e identificar a aquellos en proceso de retorno voluntario a su país de origen.


Todas estas compras fueron posibles gracias a un enorme paquete presupuestario aprobado por el Congreso controlado por los republicanos. El presupuesto aprobado en julio asignó al ICE una asignación operativa de $75 mil millones durante cuatro años, o $18.8 mil millones por año en promedio, casi el doble del presupuesto del año fiscal 2024 de $9.6 mil millones.


Mientras que otras agencias gubernamentales están operando lentamente debido al “cierre”, el cierre parcial de la administración, ICE y su departamento matriz, Seguridad Nacional, se salvan en gran medida.

