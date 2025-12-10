¿El presupuesto de la Seguridad Social tiene posibilidades de ser aprobado en la Asamblea?





Los dados volverán a caer este martes 9 de diciembre y de ello puede depender su futuro. El Primer Ministro Sébastien Lecornu se arriesga a que el proyecto de presupuesto de la Seguridad Social sea adoptado sin mayoría en la Asamblea, donde ha conseguido el apoyo de los socialistas pero corre el riesgo de ser abandonado por los suyos.





La votación promete ser muy reñida en la segunda lectura del proyecto de ley, en la que el jefe de Gobierno admitió la suspensión de la emblemática reforma de las pensiones. Si se aprueba el texto, su viaje no habrá terminado: volverá al Senado, antes de regresar a la Asamblea, donde el Gobierno podrá dar la última palabra.





El texto podría ser rechazado no por los socialistas con los que el Primer Ministro dirigió las negociaciones, sino porque, en su propio bando, algunos se niegan a apoyar un presupuesto que, en su opinión, hace demasiadas concesiones a la izquierda.





• El Renacimiento y el MoDem leales al gobierno





Renaissance, el MoDem y el grupo independiente Liot deberían votar por mayoría a favor del proyecto de presupuesto del gobierno.









El lunes, Gabriel Attal estaba encantado de que “la obra (parlamentario) (ait) nos permitió llegar a compromisos” con el Partido Socialista (PS). “Necesitamos poder dejar esto atrás y empezar a hablar de otra cosa”afirmó en France-Inter el jefe de los diputados del Renacimiento, según el cual los franceses empiezan a exasperarse al escuchar “hablar del presupuesto mañana, tarde y noche”.





• Llamado de los socialistas a votar “a favor”





El lunes por la mañana, Olivier Faure anunció que “declarará el voto “a favor”” durante la reunión de sus 69 diputados, prevista para este martes antes de la votación. “El Primer Ministro está comprometido (sobre la suspensión de la reforma de las pensiones)fue confiable durante toda la discusión. Espero que nosotros, a su vez, podamos ser fiables”.declaró el primer secretario del PS, quien consideró haber obtenido “toda una serie de avances” en “explotando” la congelación de las pensiones de jubilación, las prestaciones sociales, la duplicación de los deducibles médicos, etc.





Así, los socialistas también votarán abrumadoramente “a favor”. Fuentes del grupo hablan de algunas abstenciones.





• Philippe pide a los parlamentarios de Horizons que se abstengan





El lunes por la tarde, en LCI, el presidente del partido Horizontes, Edouard Philippe, declarado candidato para 2027, recomendó a sus diputados abstenerse. este texto “no es satisfactorio” pero “No estoy a favor del caos, no propongo votar “en contra”. Nunca quise que cayera el gobierno de Sébastien Lecornu”añadió el ex primer ministro, miembro de la coalición gubernamental.





Dentro del partido filipista se siente el peso de la responsabilidad. “El martes decidiremos si votamos “en contra” o nos abstenemos, pero no queremos que el presupuesto fracase”matizó a “Le Monde” el presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, Frédéric Valletoux.





¿Un signo de vacilación? “Incluso los oficiales de alto rango” d’Horizons se sorprendió por la posición formulada por su jefe, afirma un ministro. Según fuentes que lo corroboran, el presidente de los diputados de Horizontes, Paul Christophe, había sugerido que su grupo podría aprobar el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social (PLFSS). “Veo las dramáticas consecuencias que este PLFSS puede tener (…) Respeto la libertad de todos. (…) Sin duda habrá algunos diputados que se abstendrán y otros que votarán “a favor”., declaró este martes por la mañana en TF1 el vicepresidente del partido y alcalde de Niza, Christian Estrosi.









El viernes, durante la votación por el lado de los ingresos, de los 34 diputados del grupo Horizontes y afines, participaron diecinueve. Y cuatro aprobaron el texto, yendo en contra de la línea del partido. Quienes repetirán voto positivo durante la votación general “Tendrán que plantearse la cuestión de su pertenencia a Horizons”advierte alguien cercano a Edouard Philippe.





• Lecornu coquetea con los ecologistas… que se abstendrán









Los diputados ecologistas oscilaron en su mayoría entre un voto en contra y una abstención sobre este texto, estimando tanto los ingresos insuficientes para reponer las arcas de la Seguridad Social como las inversiones demasiado bajas para cubrir el aumento natural de las necesidades, especialmente en los hospitales. Si la votación sigue siendo potencialmente reñida, un voto en contra de todo el grupo ecologista casi habría condenado el texto.





Para llegar a ellos, la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, anunció la presentación de una enmienda destinada a aumentar el objetivo nacional de gasto en seguros de enfermedad (Ondam) en un 3%, en lugar de un 2%.





El lunes, el ex candidato presidencial Yannick Jadot, ahora senador, llamó a los diputados ambientalistas “como mínimo” abstenerse.





• Vacilaciones entre los republicanos





En LR, Bruno Retailleau pidió el lunes no votar el texto que calificó de “retención de impuestos”. El líder del partido Les Républicains animó así a sus diputados a votar “en contra” o a abstenerse. “Me abstendré, al igual que un gran número de parlamentarios de LR”confirmó el ex primer ministro Michel Barnier en TF1.









• Abstención y voto “en contra” entre los comunistas





Los comunistas, que en su mayoría se oponen al proyecto de presupuesto de la Seguridad Social, se están preparando en su mayoría para votar en contra del texto. Entre los 17 miembros del grupo, algunos todavía consideran la posibilidad de abstenerse, leemos en Politico, uno de ellos incluso consideraría votar “a favor”.





• Los rebeldes se levantan contra el texto





Los rebeldes mantienen su posición. El progreso no importa: a diferencia de los socialistas, no parece posible ningún compromiso con los 71 diputados rebeldes. La mayoría de ellos debería votar “en contra”.





“Incluso con la enmienda del gobierno, el presupuesto de la Seguridad Social prevé un recorte de 4.000 a 5.000 millones en el gasto sanitario. De hecho, el aumento anunciado está muy por debajo del aumento natural del gasto sanitario. La izquierda debe votar “en contra”., volvió a llamar el lunes el coordinador nacional de La Francia Insumisa (LFI), Manuel Bompard, en la red social X.









El lunes, el anuncio de Olivier Faure sobresaltó a los rebeldes. Manuel Bompard denunciado “el cambio de alianza del Partido Socialista” que valida “6 mil millones de euros de ahorro en salud, un aumento del precio de las mutuas de mil millones de euros, una limitación de un mes a los paros laborales…”





• La RN votará en contra del texto





Como era de esperar, la Agrupación Nacional (RN) también mantiene su posición inicial: los 123 miembros del grupo de extrema derecha deberían votar en contra del presupuesto de la Seguridad Social. el enfermero registrado “votaremos en contra” el texto “porque no soluciona nada”recordó Sébastien Chenu este martes por la mañana en Franceinfo.









El vicepresidente del partido de extrema derecha insistió entonces en que, si se rechazaba el presupuesto de la Seguridad Social, “Sébastien Lecornu, en caso de fracaso, debería dimitir”.