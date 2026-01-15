Jean-Marc Morandini condenado definitivamente por malversación de menores

Publicado el 14 de enero de 2026 a las 16:50 horas,

actualizado el 15 de enero de 2026 a las 9:47 a. m. Lectura: 2 min.



















En primera instancia, en diciembre de 2022, el Tribunal Penal de París lo condenó a un año de prisión con un período de prueba de dos años. Apeló y vio aumentar su sentencia al final de su segundo juicio. En este caso, se le acusó de haber enviado mensajes a dos jóvenes de 15 años, en 2013 y 2015-2016, que consistían, por un lado, en discutir escenarios sexuales y, por el segundo, en pedirle que les enviara una foto suya desnudo.





Una “imprudencia” reconocida





En 2009, la presentadora también le pidió a un chico de 16 años que se desnudara y se masturbara durante una audición para la nueva versión de una película que nunca vio la luz. “Me traumatizó”dijo el joven al colegio de abogados, durante el juicio en primera instancia en 2022. Jean-Marc Morandini había afirmado no haber guardado ningún recuerdo de este episodio y lo había negado. “No pudo haber sucedido así”aseguró.









Durante este primer ensayo, Jean-Marc Morandini había reconocido, en general, una “imprudencia” pero se defendió invocando una forma de“humor” y un juego ” virtual “. Los debates habían levantado el velo sobre mensajes muy explícitos enviados a dos de sus jóvenes admiradores, cuando presentaba un programa en NRJ 12, adornado con emojis, emoticones y otros. “Jajaja”. “Jaja, eres tan traviesa detrás de tu mirada sabia”, “¿Eres duro?” »le escribió a Romuald (el nombre ha sido cambiado) en 2013 en mensajes privados en Twitter.





“Remitirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos”





Esta figura del panorama audiovisual francés también fue condenada en apelación en enero de 2025 a dieciocho meses de prisión por acoso sexual contra un joven actor, seis meses más que la condena dictada en primera instancia. En este caso, fue procesado por haber incitado, entre junio y septiembre de 2015, a actores, que tenían entre 19 y 26 años en el momento de los hechos, a exhibirse desnudos para los castings de una serie web titulada “Falcons”, de la que era productor. En este otro procedimiento, la conductora también interpuso recurso de casación, el cual aún no ha sido examinado.







