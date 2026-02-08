Jack Lang abandona el caso, Vallaud torpedea las primarias, Irán condena un premio Nobel... Las 5 cosas para recordar del fin de semana





Si te enteraste de las novedades este fin de semana, aquí tienes la información principal para recordar del sábado 7 y domingo 8 de febrero.





Jack Lang dimite













El jefe de la diplomacia, Jean-Noël Barrot, y luego el Elíseo “tomado nota”. “Estoy iniciando el procedimiento para nombrar a su sucesor al frente del IMA, dijo Jean-Noël Barrot, y convoco una junta directiva dentro de 7 días que nombrará un presidente interino. » Para la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, “Jack Lang tomó la única decisión posible, la única decisión deseable tal como está” ante una “situación insostenible”.





Vallaud torpedea las primarias





Para él no es nada. “Las primarias, como se perfilan, no son suficientes. Creo en otro camino”declaró el sábado a “Nuevo Obs” el líder de los diputados socialistas. “Estoy a favor de una movilización más amplia de la izquierda frente a la amenaza de la extrema derecha. Ésta es mi convicción y esto es lo que piden nuestros votantes”.aclaró. Para ello, aboga por la creación de una gran coalición que vaya desde Ruffin hasta Glucksmann. “Ella luego inventará su proceso para elegir a su candidato. » Pero existe un requisito previo: la designación de un candidato del Partido Socialista, que luego se comprometerá con esta coalición, subrayó, sin decir si él mismo desea presentarse.









Movilización contra las “leyes Duplomb”





Activistas medioambientales, agricultores o simples “ciudadanos preocupados” El sábado participó en manifestaciones que convocaron a más de 80 organizaciones contra la ley anti-restricción agrícola del senador Laurent Duplomb y su nueva propuesta destinada a reintroducir pesticidas prohibidos. En todas partes, el mismo mensaje: “Duplomb, no significa no” o de nuevo: “Más agricultores, menos pesticidas”.









Tras la movilización de este fin de semana, está prevista una gran concentración en París el miércoles, día de un debate en la Asamblea sobre la ley Duplomb, adoptada este verano y que prevé, en particular, facilitar el almacenamiento de agua y la ampliación de las instalaciones ganaderas. La disposición más controvertida de este texto –la reautorización del acetamiprid, un insecticida neonicotinoide tóxico para las abejas– fue censurada por el Consejo Constitucional, “falta de supervisión suficiente”.





Hollande, Borne, Tondelier… exigen representación proporcional





Unas sesenta personalidades políticas, historiadores y politólogos abogaron en un foro por el establecimiento, antes de las elecciones presidenciales de 2027, de una representación proporcional en las elecciones legislativas. “un nuevo aliento democrático para Francia”. “Entre las reformas que se podrían adoptar” de aquí a las elecciones presidenciales, “Hay uno que sería de gran servicio para la República: la transición al voto proporcional para las elecciones legislativas”escriben los firmantes de este texto, publicado en “la Tribune Dimanche” e iniciado por los diputados Erwan Balanant (MoDem), Guillaume Gouffier-Valente (Renacimiento), Jérémie Iordanoff (ecólogos) y Marie Récalde (PS).









Entre los firmantes se encuentran el ex presidente François Hollande, los ex primeros ministros Élisabeth Borne y Bernard Cazeneuve, el presidente del grupo MoDem en la Asamblea Marc Fesneau, los líderes de los ecologistas Marine Tondelier, Cyrielle Chatelain (Asamblea) y Guillaume Gontard (Senado), el presidente de la Place Publique Raphaël Glucksmann, los presidentes de los grupos socialistas Boris Vallaud (Asamblea) y Patrick Kanner (Senado), o incluso el presidente (Renacimiento) de la Comisión Jurídica de la Asamblea, Florent Boudié.





El iraní Narges Mohammadi condenado a seis años de prisión









El activista de derechos humanos, de 53 años, fue detenido el 12 de diciembre en la ciudad de Mashhad (noreste) junto con otros activistas, tras hablar en una ceremonia de homenaje a un abogado encontrado muerto.





“Fue condenada a seis años de prisión por reunión y colusión para delinquir”afirmó su abogado, Mostafa Nili, y añadió que a ella también se le había prohibido salir del país durante dos años.









Durante los últimos 25 años, Narges Mohammadi ha sido juzgada y encarcelada repetidamente por su trabajo contra la pena de muerte y el estricto código de vestimenta para las mujeres en Irán. Ha pasado gran parte de la última década tras las rejas y no ha visto a sus dos hijos, que viven en París, desde 2015.