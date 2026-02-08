Capgemini contrata a ICE: la empresa francesa pone a la venta su filial americana

Publicado el 1 de febrero de 2026 a las 10:03 horas. Lectura: 1 min.







El gigante informático francés Capgemini anunció este domingo 1 de febrero la venta de su filial que trabaja para la policía de inmigración estadounidense, ICE, tras la polémica suscitada por un contrato.









“Capgemini pondrá a la venta su filial Capgemini Government Solutions” Y “El proceso de venta de esta entidad, que representa el 0,4% de la facturación estimada del grupo en 2025 (menos del 2% de su facturación en Estados Unidos), se iniciará inmediatamente”dijo la compañía en un comunicado de prensa.





Según información de la asociación L’Observatoire des multinacionales publicada la semana pasada y desarrollada por France 2, Capgemini proporcionó al ICE una herramienta para identificar y localizar a los extranjeros, mientras que esta policía federal es movilizada por el presidente estadounidense Donald Trump en una vasta campaña antiinmigración.





Una junta directiva extraordinaria





Este fin de semana se convocó una junta directiva extraordinaria de Capgemini. En un mensaje interno enviado a los empleados, el grupo precisó que el contrato en disputa, adjudicado en diciembre, “fue objeto de un recurso de apelación”.









capgemini “Creía que las limitaciones legales habituales impuestas a los Estados Unidos para contratar entidades federales que llevan a cabo actividades clasificadas no permitían al grupo ejercer un control adecuado sobre ciertos aspectos de las operaciones de esta filial, con el fin de garantizar la alineación con los objetivos del grupo”.explica en su nota de prensa.





Desde hacía varios días en Francia, dirigentes sindicales y políticos cuestionaban al grupo sobre su responsabilidad.





Capgemini cotiza en el CAC 40, el índice emblemático de la Bolsa de París, y está presente en una cincuentena de países de todo el mundo.