Rusia “se esfuerza por trabajar por la paz”, según Washington, aceleración de las negociaciones





Mientras Rusia continúa atacando territorio ucraniano a pesar de la tregua anunciada este fin de semana, las negociaciones de paz van bien. Los enviados estadounidense y ruso, Steve Witkoff y Kirill Dmitriev, afirman haber mantenido conversaciones el sábado 31 de enero. constructivo » durante una reunión en Florida. “Nos sentimos alentados por esta reunión que demuestra que Rusia está trabajando por la paz en Ucrania”escribió Steve Witkoff en la plataforma X, agradeciendo un intercambio “productivo”.





La delegación estadounidense en Miami también incluyó al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, al yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, y al asesor de la Casa Blanca, Josh Gruenbaum. “Encuentro constructivo con la delegación estadounidense encargada del proceso de paz. También un debate productivo sobre el grupo de trabajo económico entre Estados Unidos y Rusia »reaccionó por su parte, también en X, Kirill Dmitriev. Ninguna de las partes proporcionó detalles sobre el contenido preciso de las discusiones. El enviado ruso ya había visitado Miami a finales de diciembre y también se reunió con Steve Witkoff y Jared Kushner al margen del Foro Económico de Davos en Suiza la semana pasada.





Durante su discurso diario, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el sábado que Kiev era “en contacto permanente con la parte americana y esperando que nos brinden detalles sobre las próximas reuniones”. “Ucrania está dispuesta a trabajar en todos los formatos de trabajo. Es importante que estas reuniones se lleven a cabo y conduzcan a resultados concretos”añadió.









Nueva ronda de conversaciones





Este domingo, el presidente ucraniano anunció que las negociaciones directas entre Kiev, Moscú y Washington se reanudarán el miércoles 4 de febrero en los Emiratos Árabes Unidos. “Se han fijado las fechas de las próximas reuniones trilaterales: 4 y 5 de febrero en Abu Dhabi”indicó en X. “Ucrania está lista para un debate sustancial y esperamos que el resultado nos acerque a un fin real y digno de la guerra”añadió.





Los días 23 y 24 de enero se celebró en Abu Dabi una primera ronda de negociaciones en presencia de representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Estas fueron las primeras negociaciones directas conocidas entre Kiev, Moscú y Washington sobre el plan estadounidense para poner fin a la guerra.





Casi cuatro años después de la invasión rusa, las conversaciones siguen siendo muy difíciles, sobre todo por la cuestión de los territorios. Rusia exige en particular que las fuerzas ucranianas se retiren de las zonas de la región de Donetsk que aún controlan.









Huelgas a pesar de la tregua





En señal de buena voluntad y a petición de Donald Trump, el Kremlin anunció el viernes que suspendería sus ataques contra la ciudad de Kiev hasta el domingo 1 de febrero para “crear condiciones favorables para que se lleven a cabo negociaciones”. Sin embargo, durante la noche del sábado al domingo volvieron a producirse atentados mortales con bombas en territorio ucraniano.





Un ataque ruso alcanzó una maternidad en la ciudad ucraniana de Zaporizhzhia (centro-este), dejando al menos seis personas heridas, informó en Telegram el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov. Este último publicó imágenes que mostraban salas de consultas médicas devastadas por el impacto de una explosión. Vemos ventanas rotas, muebles destruidos y numerosos escombros en el suelo. Según esta fuente, dos de los heridos eran mujeres que se encontraban siendo sometidas a reconocimientos médicos en el momento del ataque.





En Dniéper, un hombre y una mujer también murieron durante la noche en un ataque con drones rusos, anunció la administración regional. En Jerson, una ciudad del sur de Ucrania que es blanco frecuente del ejército ruso, esta mañana también se produjo un bombardeo en el centro de la ciudad, según indica la administración local. En este ataque resultó gravemente herida una mujer de 59 años a la que le amputaron parte de su pierna izquierda y le produjeron heridas en la cabeza, según esta fuente, precisando que los médicos luchaban por salvarle la vida.





En sus redes sociales, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó este domingo que Moscú había lanzado más de 6.000 drones, alrededor de 5.500 bombas aéreas y 158 misiles sobre Ucrania durante el mes de enero. Ataques que se dirigieron principalmente al sistema energético, los ferrocarriles y la infraestructura civil. Con temperaturas que descendieron a -30°C, estos bombardeos provocaron cortes de calefacción de una gravedad y duración sin precedentes, en Kiev y otros lugares.