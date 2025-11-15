China facilita la exportación de metales raros a Estados Unidos

Publicado el 9 de noviembre de 2025 a las 11:55 horas. Lectura: 2 min.







Nueva señal de apaciguamiento tras la reunión Trump-Xi de la semana pasada: China confirmó este domingo 9 de noviembre que suspenderá la prohibición de exportar a Estados Unidos galio, germanio y antimonio, metales raros cruciales para la industria moderna.









Beijing anunció restricciones a estos metales en diciembre de 2024, como parte de las regulaciones dirigidas a los bienes. “doble uso”es decir, puede utilizarse en un contexto civil pero también militar, por ejemplo para fabricar armas.





Las prohibiciones quedan suspendidas a partir de este domingo y “hasta el 27 de noviembre de 2026”afirmó este domingo el Ministerio de Comercio chino en un comunicado. Confirma así un anuncio de la Casa Blanca realizado hace unos días.





Nueva señal de buena voluntad





Este anuncio es una nueva señal de buena voluntad por parte de Beijing, tras la reunión entre los presidentes chino, Xi Jinping, y estadounidense, Donald Trump, el 30 de octubre en Corea del Sur. Esta cumbre permitió disipar meses de tensiones que habían afectado a la economía mundial. “En principio, no se autorizará la exportación a Estados Unidos de productos de doble uso relacionados con galio, germanio, antimonio y materiales superduros”estipuló la prohibición a partir de diciembre de 2024, ahora suspendida. Sin embargo, el Ministerio de Comercio chino no dijo explícitamente este domingo si ahora se emitirán autorizaciones, ni cuándo ni en qué escala.





Esta cuestión se había convertido en un tema de discordia entre Beijing y Washington. Porque los dos países compiten por el dominio tecnológico global y estos metales raros son esenciales en este sentido. China es un importante productor mundial. No están clasificados como “tierras raras”otro grupo de metales cruciales, pero también son necesarios para sectores enteros de la economía.









Por lo tanto, según la Unión Europea, el galio, que se encuentra en particular en los circuitos integrados, los LED y los paneles fotovoltaicos, se considera una materia prima crítica. El germanio es esencial para las fibras ópticas y los infrarrojos. Por último, el antimonio se utiliza tanto para la transición energética, integrado en las baterías de los vehículos eléctricos, como por la industria armamentística, para reforzar blindajes y municiones.





El Ministerio de Comercio chino, en su breve comunicado del domingo, también anunció la flexibilización de las restricciones a las exportaciones de productos relacionados con el grafito, siempre dentro del marco de estas regulaciones sobre productos a “doble uso”. También quedan suspendidas hasta el 27 de noviembre de 2026 las revisiones más estrictas de los usos y usuarios finales de estos productos, anunciadas en diciembre de 2024.





Relajación





Estas son las últimas medidas de apaciguamiento tomadas por Beijing tras la reunión Xi-Trump. China ya había anunciado el miércoles que prorrogaría por un año la suspensión de parte de los derechos de aduana impuestos a los productos estadounidenses en plena guerra comercial, para mantenerlos en el 10%.





El gigante asiático también había indicado “dejar de aplicar derechos aduaneros adicionales” impuesta desde marzo a la soja y a otros productos agrícolas estadounidenses. Medidas que golpean duramente a la base electoral de Donald Trump.





El presidente estadounidense anunció también a finales de octubre que China había aceptado suspender durante un año las restricciones impuestas el 9 de octubre a la exportación de tecnologías vinculadas a las tierras raras, esenciales para la defensa, el automóvil o la electrónica.