Israel extiende la pena de muerte para atacar a los palestinos y conmociona incluso a sus partidarios

¿Se ha cruzado otra línea roja? Con su ley que establece “ la pena de muerte para los terroristas », adoptada el lunes por la tarde por la Knesset, Israel fue criticado incluso entre sus más fervientes partidarios. Porque la ley resulta estar hecha a medida para aplicarse sólo a los palestinos declarados culpables de mortíferos ataques antiisraelíes. Presentado por diputados de un partido de extrema derecha de la coalición gubernamental, recibió el apoyo del Primer Ministro Benjamín Netanyahu.

Una ley condenada severamente este martes 31 de marzo por el jefe de derechos humanos de la ONU quien cree que su aplicación constituiría un “ crimen de guerra “. El mismo día, el Consejo de Europa, órgano de defensa de los derechos humanos y de la democracia en el continente, amenazó con la exclusión al Estado judío.

Anteriormente, muchos jefes de Estado europeos también se opusieron a este texto. “Un paso más hacia el apartheid”, denunció el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El domingo, Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia denunciaron por unanimidad un texto que podría “poner en duda los compromisos de Israel con los principios democráticos”. En Francia, la izquierda, como era de esperar, está en ascenso, desde los socialistas hasta los rebeldes, y denuncia una “ley racista” resultado de políticas de“derecha extremal”.

Significativamente, las críticas fueron expresadas por partidarios habitualmente inquebrantables del Estado judío, que, sin embargo, siempre han apoyado a Israel desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Es el caso de Julien Bahloul, periodista franco-israelí y ex portavoz del ejército israelí. On X, que ahora aparece regularmente en CNews para comentar la situación en Oriente Medio, denunció la adopción de esta ley. “Estoy en contra de la pena de muerte en Israel. Sólo se ha utilizado una vez en la historia del país, contra (adolfo) Eichmann, y espero que éste siga siendo el único caso”, escribió en la red social.

La misma historia ocurre con Caroline Yadan, diputada del distrito electoral de franceses en el extranjero que abarca Israel, aunque conocida por su apoyo al Estado judío. En particular, había presentado un proyecto de ley controvertido destinado a luchar contra “contra nuevas formas de antisemitismo”. Una iniciativa criticada y acusada de confundir antisemitismo y sionismo.

Sin embargo, esta vez el gobierno israelí ha ido demasiado lejos con ella. “La pena de muerte no es justicia. Es una admisión de impotencia”, escribió en X, citando a Robert Badinter, padre de la abolición de la pena de muerte en Francia. “Rechazar la pena de muerte no significa minimizar los delitos. Es afirmar que la ley debe ser mayor que la violencia”, añadió Caroline Yadan.