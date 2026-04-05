IA en la función pública: el ministro David Amiel quiere “negociación social”

Publicado el 5 de abril de 2026 a las 17:27 horas. Lectura: 1 min.

A “negociación social dentro del servicio público especializado” a la inteligencia artificial (IA) con vistas a “acuerdo para el otoño” : eso es lo que “proponer” el Ministro de Acción y Cuentas Públicas, David Amiel, en una entrevista con “La Tribune Dimanche”.

Frente al “Convulsión en el mundo del trabajo” impulsado por IA, “Organizaciones sindicales y representantes empresariales expresaron” la necesidad de un “diálogo social reforzado”propone el ministro para justificar una negociación en la que “Francia será pionera”según él.

“El desafío será, en particular, definir los usos prioritarios de la IA, establecer principios éticos, soberanía, formación y apoyo”explicó, para construir un “IA de interés general” con “funcionarios públicos, para el servicio público”no presentado “Intereses americanos o chinos”.

¿Cómo reducir en última instancia el número de funcionarios? “Este no es el objetivo de este plan de IA” que tiene como objetivo “libera tiempo en papeleo y ahorra tiempo en relaciones humanas”asegura David Amiel.

“Es urgente actuar”argumenta el ministro, basándose en una investigación realizada en los últimos meses “con 2.000 agentes de nueve administraciones y operadores” ya estoy usando IA “como parte de su trabajo”.

Así, el 80% de los encuestados “Quiero un despliegue más amplio de herramientas de IA” y el 73% cita una mejora en su productividad, informa David Amiel.

Sobre todo, “Más de la mitad de los encuestados utilizan una IA sin marco como ChatGPT”. Oro “El peligro es que se despliegue una IA clandestina” en detrimento de la protección de “nuestros datos y nuestra independencia”.

Ya se han puesto en marcha varias medidas. El ministro en particular “solicitado al instituto nacional de la función pública (INSP, ex-ENA)” adaptarse “formación en temas de IA”.

Además, “A partir de este verano, un millón de funcionarios públicos podrán utilizar una herramienta automática de grabación y transcripción”precisa, evocando también la generalización “esta primavera” de un “Herramienta de IA para la dirección general de finanzas públicas” transformando “respuestas técnicas destinadas a los usuarios en un lenguaje claro”.

“Orden público” también es “reorientado hacia los jugadores franceses y europeos”subraya David Amiel.

Independientemente de la negociación social propuesta, en marzo el Estado lanzó una “Revisión estratégica del servicio público 2035-2050”en particular sobre AI, cuyos resultados deben publicarse seis meses antes de las elecciones presidenciales.