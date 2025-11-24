“El verdadero problema de la herencia es el superlegado”

Video

El empresario de éxito Marc Batty cree que es urgente reformar la herencia en Francia. Aquí están sus explicaciones.





Cofundador de Dataiku, un unicornio franco-estadounidense de ciencia de datos, y presidente de Feve, una empresa inmobiliaria agrícola y solidaria, Marc Batty se considera financieramente seguro. Pero para este empresario, es urgente reformar la herencia en Francia porque preferiría dejarla a sus hijos “una sociedad francesa que vuelve a hablar consigo misma y un planeta sano” en lugar de una suma de dinero.





Cita la multiplicación de los desastres climáticos como prueba de la urgencia: “Tuvimos un ejemplo con los incendios de Los Ángeles a principios de año. Hubo una especie de ironía al ver que, en última instancia, esta vez, fueron los ricos de Hollywood los que se vieron afectados. »





Después de cofundar Dataiku, Marc Batty se dedicó a un proyecto “con más significado”mediante la creación de Feve (Fermes en Vie), que apoya financieramente a los agricultores en su transición ecológica: “El verdadero éxito es cuando eres capaz de elegir tus proyectos, tu compromiso, para ser útil sin tener miedo al final del mes. »









Esta necesidad de dar sentido a su acción lo fue persuadiendo poco a poco de que era necesario cambiar el funcionamiento de la herencia. Conoce el tema delicado y quiere sentar estas bases: “El problema de la herencia es no tener unos pocos ahorros al final de la vida y querer dárselos a los hijos. Eso es algo muy legítimo y muy humano. Todo el mundo quiere hacerlo, y yo primero. El verdadero problema son los superlegados que se transmiten de generación en generación y que conducen a la formación de dinastías, monopolios o grandes empresas que se encuentran en una situación de dominio absoluto sobre su mercado. »





Creciente desigualdad de oportunidades





Una concentración que beneficia a unos pocos miles de personas y no a toda la población. Según él, estas desigualdades de herencia crean una fuerte desigualdad de oportunidades, situación que va en contra de los fundamentos de la República.





ENTONCES, “Gravar más las superherencias es una manera de que los ricos den ejemplo y participen en un esfuerzo de solidaridad nacional”explica Marc Batty. “Un esfuerzo que también nos permitirá dar ejemplo a todos los franceses para que ya no tengan la sensación, cada vez, de tener que contribuir más a través de las pensiones, del trabajo…”









Para que tal reforma sea aceptable, el empresario cree que será necesario abrir un debate sobre el destino de las sumas recaudadas: “Habrá que explicar para qué se destinará ese dinero, con usos concretos”tomando como ejemplo las reducciones de cargas o contribuciones.





Algunos empresarios de éxito comparten este punto de vista, pero Marc Batty se desespera “Ver a algunas personas que han tenido un gran éxito seguir girando como un hámster en su rueda para acumular aún más. De hecho, no entiendo qué buscan estas personas en sus vidas. »