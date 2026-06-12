Irlanda del Norte: la extrema derecha se recupera de un ataque con cuchillo, las manifestaciones antiinmigrantes degeneran

Belfast estaba en llamas. Los incidentes se produjeron este martes 9 de junio por la tarde en Belfast, Irlanda del Norte, durante unas manifestaciones antiinmigrantes, un día después de un ataque con cuchillo atribuido a un refugiado sudanés, cuyo vídeo conmocionó al país.

La extrema derecha se ha aprovechado en gran medida de estas manifestaciones y ha utilizado este incidente para transmitir mensajes antiinmigración.

En Belfast, un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue acusado el martes por la tarde de intento de asesinato, posesión de un objeto punzante en un lugar público y amenazas de muerte. Este miércoles deberá comparecer ante el tribunal.

El individuo es sospechoso de ser el autor de un ataque con cuchillo ocurrido la noche del lunes 8 de junio. Fue filmado por transeúntes y ampliamente difundido en las redes sociales.

El vídeo muestra al atacante sentado sobre un hombre en el suelo, sangrando y golpeándolo. También vemos intervenir a tres hombres, uno de los cuales neutraliza al agresor golpeándolo con una especie de bate. La víctima, un hombre de unos cuarenta años, fue hospitalizado en estado grave, con“lesiones oculares importantes y laceraciones graves en la espalda y la cara”según el subcomisario de la policía de Irlanda del Norte, Ryan Henderson, precisando que un “cuchillo de cocina” fue encontrado en el lugar.

Este hecho suscitó la condena unánime de la clase política británica, empezando por el primer ministro Keir Starmer, que denunció un ataque a “repugnante”. Nigel Farage, líder del Partido Reformista, como otras figuras de extrema derecha antiinmigración, tampoco dudó en reaccionar: exigió la revelación de la identidad y el estatus del sospechoso, afirmando en X que “el público tiene derecho a la verdad”.

El Ministerio del Interior confirmó que el hombre acusado era un refugiado sudanés con un permiso de residencia válido hasta 2028. Según el jefe de la policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, llegó al Reino Unido en 2023, pasando por París y luego por Dublín. Por el momento, la pista terrorista está descartada, afirmó Ryan Henderson, aunque el motivo del ataque sigue siendo incierto.

Después de esta noticia, estallaron violentas manifestaciones antiinmigración en toda la ciudad. Cientos de manifestantes, muchos de ellos con el rostro enmascarado, se reunieron en varios puntos de Belfast. “Esta tarde estallaron disturbios esporádicos en varios lugares de Irlanda del Norte”dijo el martes el subcomisionado de policía de Irlanda del Norte, Ryan Henderson.

El diario británico “The Guardian” informa que unos hombres enmascarados derribaron la puerta de entrada de una residencia cerca de Shankill Road, donde una mujer de una minoría étnica miraba por la ventana. Los medios británicos escriben: “Cuando irrumpieron en la propiedad, algunos afirmaron que la estaban “liberando”. Según “The Guardian”, en las cercanías se podían ver graffitis que indicaban “vivienda local para residentes locales”.

De las 21 personas detenidas desde la manifestación, dos ya han sido condenadas por alteración del orden público a penas de prisión de casi tres años cada una.

Figuras de la extrema derecha británica, en particular el activista Tommy Robinson –cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon– habían lanzado llamamientos a manifestaciones en todo el país en las redes sociales el martes por la mañana. Con el apoyo del jefe de la plataforma X, Elon Musk, quien los animó a “se manifiesta a menudo y con fuerza”.

El multimillonario vuelve a publicar tuits de figuras de extrema derecha que piden la deportación del sospechoso y políticas de inmigración represivas. Por ejemplo, volvió a compartir varios mensajes de Rupert Lowe, líder del partido antiinmigración Restore, incluido uno publicado el martes en el que escribe “Dejen de albergar a quienes desean decapitar niños”. Concluye creyendo que “millones y millones de personas deben irse o verse obligadas a irse”.

Este incidente es objeto de una gran operación de recuperación por parte de la extrema derecha, incluso más allá de las fronteras británicas. El eurodiputado polaco Dominik Tarczyński, a quien el gobierno le prohibió entrar al Reino Unido por asistir a una manifestación organizada por el activista de extrema derecha Tommy Robinson, ha pedido “deportaciones masivas ahora”.

La inmigración cristaliza las tensiones en Irlanda del Norte, sacudida por violentas manifestaciones antiinmigrantes desde hace dos años, en particular en junio de 2025 y en el verano de 2024. El ataque en Belfast se produce una semana después de una manifestación marcada por la violencia en Southampton, para denunciar la presunta “racista” cuya policía local se ocupó, en diciembre, del asesinato de un estudiante blanco, Henry Nowak, a manos de un joven sij. Participaron figuras de la extrema derecha, incluido Tommy Robinson.

La violencia de las manifestaciones antiinmigrantes del martes fue denunciada por el ejecutivo. “Grupos de hombres enmascarados quemando casas donde viven familias es nada menos que un repugnante acto de cobardía”condenó la primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill. “Nada puede excusar o justificar los ataques cometidos esta tarde”añadió, llamando una vez más a la calma.

El Ministro de Educación de Irlanda del Norte, Paul Givan, dijo: “Lo que ocurrió (el martes) por la noche fue realmente impactante. Creo que provocó conmoción en toda la comunidad”..