Incendios: tras una noche estable en Gironda, el inicio de “una carrera contra el tiempo” antes de la ola de calor

Después de varios días de progresión ininterrumpida de las llamas, la situación se estabilizó durante la noche del domingo 26 al lunes 27 de julio en Gironda. En su actualización de situación publicada este lunes 27 de julio por la mañana, la prefectura indica que la situación se mantiene “generalmente estable durante la noche, sin cambios importantes que informar”al tiempo que especifica que “las fuerzas de seguridad y de emergencia siguen totalmente movilizadas y continúan sus misiones sobre el terreno”.

Esta calma se explica, en particular, por un aumento de la humedad y por algunas precipitaciones que cayeron localmente durante la noche. Los servicios de emergencia, sin embargo, se mantienen cautelosos. El incendio aún no se ha solucionado y no está previsto el regreso de los residentes evacuados en este momento. La prefecta de Gironda (también prefecta de Nueva Aquitania), Sophie Brocas, declaró que los evacuados no podrán regresar a sus casas hasta que se solucione el incendio y añadió que no habrá ningún “No hay trabajo (lunes) en las empresas de estas autoridades locales” este lunes 27 de julio. También invitó a los turistas a no sumarse al departamento y anunció la suspensión de las actividades de los campamentos de verano.

Esta noche más favorable ofrece a los bomberos una ventana de acción que saben que es limitada. “Tuvimos un respiro de la lluvia durante la noche, lo que nos permite hoy hacer una carrera contrarreloj antes de que suban las temperaturas”explicó el lunes por la mañana en France Inter Éric Brocardi, portavoz de la Federación Nacional de Bomberos de Francia, refiriéndose a una carrera contrarreloj ante el esperado aumento de temperaturas” esta semana.

El objetivo ahora es consolidar los sectores más sensibles ante un cambio de previsión meteorológica el martes. Météo-France prevé una nueva ola de calor en el suroeste, con temperaturas que alcanzarán los 40°C y vientos menos fuertes pero más secos, condiciones particularmente favorables para una reanudación de los incendios.

El incendio principal, iniciado el miércoles en Saumos, abarcó 42.000 hectáreas. Después de haber amenazado la península de Cap-Ferret y luego la cuenca de Arcachon, se encuentra actualmente a unos quince kilómetros de la metrópoli de Burdeos, cerca de Martignas-sur-Jalle.

Sin embargo, las autoridades excluyen por el momento cualquier evacuación desde Burdeos. “La evacuación de Burdeos no está en la agenda en estos momentos”aseguró el lunes por la mañana la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, en France Info. Sin embargo, insistió en el personaje. “excepcional” Y “imprevisible” de este fuego, que hace “Es muy difícil anticipar un cierto número de fenómenos”.

Sin embargo, la metrópoli sigue sufriendo las consecuencias del desastre. Un velo de humo anaranjado cubre parte del cielo de Burdeos y en varias zonas se percibe un olor a quemado. Atmo Nouvelle-Aquitaine ha clasificado gran parte de la región al nivel ” evento “correspondiente a una calidad del aire excepcionalmente degradada debido a las partículas transportadas por el humo. La alerta roja por partículas finas se extendió a once departamentos.

El peaje sigue aumentando. Desde el inicio del incendio, 220.000 personas han sido evacuadas en Gironda y 240 viviendas han sido destruidas, de las cuales unas 170 sólo en la ciudad de Porge. Aunque no se registraron víctimas civiles, 84 bomberos resultaron heridos durante las operaciones, diez de los cuales tuvieron que ser evacuados.

Las consecuencias también se sienten en el transporte. La autopista A63 permanece cerrada en parte de su recorrido y el tráfico ferroviario sigue interrumpido desde Burdeos hacia Arcachon, Hendaya y Tarbes. La SNCF ha ampliado hasta el viernes la gratuidad de los cambios y de la devolución de los billetes en cuestión.

Ante la situación, los poderes públicos también están reforzando las medidas de seguridad. Los soldados de la Operación Sentinel fueron desplegados en varias comunidades evacuadas para evitar actos maliciosos, mientras que en Aussonne, cerca de Toulouse, se abrió un centro de acogida temporal para acoger a las víctimas más vulnerables.

El ejecutivo sigue movilizado al más alto nivel. Emmanuel Macron preside este lunes 27 de julio a las 10 horas una nueva unidad interministerial de crisis en el Ministerio del Interior, antes de varias reuniones dedicadas a las consecuencias económicas de la crisis y a las cuestiones energéticas.

Sobre el terreno, los recursos siguen siendo considerables: 2.500 bomberos, 1.500 soldados y 1.200 policías y gendarmes movilizados en Gironda. Pero los funcionarios de ayuda ya saben que el compromiso será a largo plazo. “Hoy el cálculo es diferente. Los bomberos del Norte no pueden bajar todos al Sur como antes, porque el riesgo es igualmente importante en el Norte de Francia”.explica Éric Brocardi sobre France Inter, quien menciona las crecientes dificultades para movilizar refuerzos nacionales.

La misma precaución por parte del teniente coronel David Annotel en France Info. Según él, el incendio “Pasarán varias semanas, incluso varios meses, antes de poder enviar el mensaje final de que el fuego se está extinguiendo”. Más allá de la Gironda, varios otros incendios siguen activos en el territorio. En las Landas, el incendio está mejor contenido pero aún no está solucionado. Otras casas siguen movilizando ayuda, especialmente en Var. Según el ministro del Interior, Laurent Núñez, desde principios de año ya han sido incendiadas 115.000 hectáreas en Francia, un nivel que califica de“excepcional”con entre 30 y 40 incendios combatidos simultáneamente cada día en el territorio.