Publicado el 4 de noviembre de 2025 a las 19:31 horas. Lectura: 2 min.







¿TikTok promueve el suicidio? La fiscalía de París abrió una investigación este martes 4 de noviembre, tras el informe del diputado Arthur Delaporte (PS), presidente de una comisión parlamentaria de investigación, que denunció la influencia nociva sobre los más vulnerables del algoritmo de la plataforma, muy popular entre los jóvenes. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Un informe realizado el 11 de septiembre.





A “océano de contenido nocivo”violencia “en todas sus formas”denunció en septiembre la ponente de esta comisión, Laure Miller (EPR), en una rueda de prensa. El presidente de esta comisión, Arthur Delaporte, creía en ese momento que “TikTok puso en peligro deliberadamente la salud y la vida de sus usuarios”. El diputado se había puesto en contacto con el fiscal de París el 11 de septiembre.









Este informe denuncia “notablemente” qué es “Considera insuficiente la moderación de TikTok, su facilidad de acceso para menores, su elaborado algoritmo que probablemente empujará a las personas vulnerables al suicidio al encerrarlas muy rápidamente en un bucle de contenido dedicado”resumió el fiscal en un comunicado de prensa este martes.





Laure Beccuau ha confiado una investigación preliminar a la Brigada de lucha contra la ciberdelincuencia (BL2C) de la jefatura de policía de París. Arthur Delaporte saluda en un comunicado de prensa “la apertura de esta investigación, fundamental para profundizar y potencialmente sancionar las múltiples fallas de la plataforma”.





• Varias posibles infracciones





Las investigaciones del BL2C se refieren a varios posibles delitos. Está en el punto de mira de los investigadores la “propaganda a favor de un producto, objeto o método recomendado como medio para suicidarse”delito castigado con tres años de prisión y una multa de 45.000 euros, según el fiscal. También están dirigidos los “provisión de una plataforma en línea para permitir una transacción ilícita en un grupo organizado” (diez años de prisión y multa de 1 millón de euros) y el“alteración del funcionamiento de un sistema automatizado de procesamiento de datos en banda organizada” (10 años de prisión y multa de 300.000 euros). Por lo tanto, las investigaciones se refieren en particular “la publicación de contenidos que consistan, en particular, en la promoción del suicidio”desarrolla Laure Beccuau.









• Moderación “en gran medida insuficiente”









• Varios informes como base de trabajo.





La sección de lucha contra la ciberdelincuencia de la fiscalía de París utilizó el análisis de la comisión parlamentaria de investigación para iniciar la investigación, así como varios informes publicados en la plataforma. Así, un informe del Senado en 2023 “subrayó un riesgo en términos de libertad de expresión, recopilación de datos y algoritmos ofensivos en la consulta de contenidos peligrosos”recuerda Laure Beccuau. Alertan el de Amnistía Internacional en 2023 “sobre los peligros del algoritmo, considerado adictivo y que corre el riesgo de actos autoagresivos entre los jóvenes”desvela el fiscal de París. El informe Viginum (servicio estatal que lucha contra la interferencia digital extranjera) de febrero de 2025 señaló “un riesgo crítico de manipulación de la opinión pública, particularmente en un contexto electoral”señala de nuevo Laure Beccuau.









La fiscalía trabaja en estrecha colaboración con los distintos servicios estatales implicados en estos temas, “En particular Arcom (regulador audiovisual y digital) y Viginum”. Laure Miller, ponente de la comisión de investigación parlamentaria, recomendó en septiembre prohibir las redes sociales a los menores de 15 años y a un “toque de queda digital” para jóvenes de 15 a 18 años. “Es hora de que las redes sociales ofrezcan una oferta aparte para los menores. Y con verificación de edad. Y por tanto que renuncien a su modelo económico de confinamiento algorítmico cuando se dirigen a adolescentes”reaccionó Justine Atlan, directora general de la asociación e-Enfance.