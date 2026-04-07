Irán y Trump rechazan un alto el fuego, marchan contra el racismo en Saint-Denis... las 5 cosas para recordar del fin de semana de Pascua

¿Recibiste alguna novedad durante Semana Santa? Aquí tenéis la principal información para recordar del 4, 5 y 6 de abril.

Israel dijo que llevó a cabo ataques el lunes 6 de abril contra el complejo petroquímico más grande del sur de Irán. “un objetivo clave que proporciona alrededor de la mitad de la producción petroquímica del país”Teherán, por su parte, afirmó que la situación era “bajo control” pero aún quedaba por evaluar la magnitud de los daños. La agencia iraní Fars también afirmó que otro complejo petroquímico, esta vez cerca de Shiraz (centro sur), había sido objeto de ataques, citando “daños menores”.

Cualquier ataque contra infraestructuras civiles, en particular instalaciones energéticas, es “ilegal” Y “inaceptable”advirtió el lunes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en un mensaje el “amenazas deliberadas” contra la infraestructura civil en Oriente Medio.

Ataques cerca de la central nuclear de Bushehr “debe parar”insta también a la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA). Este tipo de ataque constituye “un peligro muy real para la seguridad nuclear y debemos detenerlo”afirmó el director general de la OIEA, Rafael Grossi. “La OIEA puede confirmar los recientes impactos de los ataques militares”uno de los cuales “a sólo 75 metros del perímetro del sitio”tras el ataque estadounidense-israelí que afectó el sábado al sector de la central eléctrica, situado en el sur de Irán.

El portavoz del ejército iraní declaró que su país seguirá luchando “Siempre y cuando los líderes políticos lo consideren oportuno”.

La agencia gubernamental de noticias IRNA dijo el lunes, sin especificar una fuente, que Irán había rechazado una propuesta de alto el fuego con Estados Unidos e Israel, apoyada por los esfuerzos de mediación de Pakistán. “Irán transmitió a Pakistán su respuesta a la propuesta estadounidense de poner fin a la guerra”escribe Irna, sin detallar el contenido de esta propuesta.

“En esta respuesta –en diez puntos– Irán (…) rechazó un alto el fuego e insiste en la necesidad de un fin definitivo al conflicto”añade la agencia de prensa, en un momento en que varios países intentan encontrar una solución diplomática para poner fin a 38 días de guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, que toma represalias atacando a todo Oriente Medio. Según Irna, Teherán también exigió, en su respuesta, “Fin de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro por el Estrecho de Ormuz”así como “reconstrucción y levantamiento de sanciones” contra Irán.

Preguntado sobre esta propuesta de alto el fuego, Donald Trump consideró que se trataba de una “paso muy importante”pero no hasta el punto de apoyarlo por el momento. “Aún no es lo suficientemente bueno, pero es un paso muy significativo”afirmó el presidente estadounidense, durante un intercambio con periodistas. La Casa Blanca había confirmado previamente que los países mediadores habían propuesto un alto el fuego de 45 días en Irán, añadiendo que Donald Trump no había validado esta idea.

Donald Trump anunció el domingo 5 de abril el espectacular rescate de un aviador estadounidense cuyo avión fue derribado en Irán y que fue “gravemente herido”mientras Teherán mantiene dudas sobre el éxito de la operación liderada por Washington. El avión fue derribado el viernes en el suroeste de Irán, según medios estadounidenses e iraníes. Luego, los dos hombres salieron expulsados ​​del avión. El piloto fue extraído poco después del accidente durante una operación a plena luz del día de las fuerzas especiales estadounidenses en la escarpada provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad (suroeste de Irán).

La suerte del segundo ocupante era incierta. Según el sitio Axios y el “New York Times”, pudo evadir su captura en las montañas durante más de un día, escalando una cresta de 2.100 metros. Donald Trump dijo el domingo que estaba “gravemente herido”aunque inicialmente lo había presentado simplemente como ” herir “ Y “sano y salvo”.

Las autoridades iraníes llamaron a la población a participar en la búsqueda del piloto, conscientes del interés político y militar que presentaría su captura con vida, ofreciendo una recompensa. A continuación, durante todo el fin de semana tuvo lugar una carrera en terreno montañoso, y en las redes sociales circularon imágenes que mostraban aviones y helicópteros estadounidenses volando a baja altura. Según el “NYT”, citando a un funcionario bajo condición de anonimato, fue la unidad especial del SEAL Team 6 de la marina estadounidense, conocida por haber participado en la operación contra Osama bin Laden en 2011, la responsable de esta difícil misión, mientras que los aviones de ataque estadounidenses se encargaron de cubrirla.

Irán estimó este lunes que la operación estadounidense para rescatar a un aviador podría haber servido de tapadera para “robar uranio enriquecido”discutiendo “muchas zonas grises”.

Mochilas con explosivos fueron encontradas el domingo en Kanjiza, en el norte de Serbia, cerca de la ruta del gasoducto Balkan Stream que suministra gas ruso a Serbia y a la vecina Hungría, anunció el domingo el presidente serbio, Aleksandar Vucic.

El líder de la oposición húngara, Peter Magyar, sugirió que el incidente podría ser una operación. “bajo bandera falsa” orquestado con el objetivo de perturbar las elecciones del próximo domingo en su país.

Las dos bolsas que contienen “grandes paquetes de explosivos y detonadores” fueron encontrados por la policía y el ejército “a unos cientos de metros del gasoducto”afirmó Aleksandar Vucic, dando la bienvenida “el buen trabajo de los servicios de inteligencia” Serbios.

“¡Somos Francia! » : varios miles de personas se reunieron el sábado 4 de abril en Saint-Denis contra el racismo a instancias del nuevo alcalde de Insoumis, Bally Bagayoko, que ahora planea una nueva jornada de movilización el 3 de mayo, esta vez en París. Víctima de una campaña de odio desde su elección en primera vuelta el 15 de marzo, denunció el concejal desde el podio “La irresponsabilidad de un grupo de medios racistas que hacen florecer el racismo” y convocó a una nueva reunión el próximo mes.

“Próxima reunión el 3 de mayo para marchar en París contra el racismo”confirmó el X, después de la manifestación, el diputado de Seine-Saint-Denis Eric Coquerel. Unas 6.000 personas se reunieron el sábado frente al ayuntamiento en un ambiente festivo, sin que se registraran incidentes, según una fuente policial.

“¡Resistencia! ¡Resistencia! »hizo cantar varias veces a la multitud reunida Bally Bagayoko, junto a varios sindicatos y asociaciones y numerosas figuras políticas de izquierda, entre ellas los Insoumis Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, Sophia Chikirou, Sébastien Delogu y el nuevo alcalde de Roubaix, David Guiraud, así como una delegación socialista.