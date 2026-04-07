El 18% de las estaciones fuera de servicio temporalmente, nuevas ayudas para los profesionales

Casi una de cada cinco estaciones de servicio se ha quedado sin stock de uno o más combustibles tras el largo fin de semana de Pascua, anunció este martes 7 de abril por la mañana la ministra delegada de Energía, Maud Bregeon. “Hay alrededor del 18% de estaciones en las que falta al menos un combustible”indicó a RMC/BFMTV el ministro delegado, también portavoz del Gobierno.

“Estas dificultades se deben a problemas logísticos y de transporte”añadió, especialmente en las estaciones de la red TotalEnergies, que ha limitado el precio del combustible, lo que se ha traducido en un aumento de la asistencia a sus estaciones.

“El 83% de las estaciones en las que hay dificultades son estaciones de la red TotalEnergies”continuó el ministro. Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el gigante del petróleo y del gas ha limitado el precio de la gasolina a 1,99 euros por litro y el precio del diésel a 2,09 euros por litro en sus 3.300 estaciones de servicio de Francia continental. Esta medida estaba prevista hasta el martes por la distribuidora.

En las demás estaciones, la tasa de escasez de al menos un combustible ronda el 4%, aseguró Maud Bregeon.

Un poco antes, Olivier Gantois, presidente de la Unión Francesa de Industrias del Petróleo (Ufip), había estimado en RTL que una de cada cuatro estaciones de servicio se encontraba el martes por la mañana en ” Agotado “ al menos un combustible, debido a problemas de entrega durante el puente de Semana Santa desde “La mayoría de los camiones no circulan los domingos ni festivos”explicó en RTL.

“La mayoría de las estaciones estarán reabastecidas a partir de hoy”aseguró, evocando “un problema puramente logístico” y no disponibilidad de stock.

A estas alturas, el presidente de la Ufip no ve que surja una escasez. “Esta es una situación que estamos siguiendo muy de cerca y en la actualidad, para el mes de abril, por ejemplo, podemos abastecer a nuestros clientes con normalidad. (…) Tenemos unas semanas de visibilidad”aseguró.

En Francia, el diésel y la gasolina SP95-E10 se vendieron el lunes a 2,31 euros y 2,01 euros el litro de media, respectivamente, según un cálculo de la AFP sobre los precios comunicados por las estaciones de servicio a un sitio gubernamental.

Además de la escasez de existencias, el Ministro de Energía también anunció un nuevo sistema de ayudas para determinadas profesiones más afectadas por el aumento de los precios de los combustibles. “Tendremos un nuevo sistema de ayuda en los próximos días para los trabajadores franceses que afrontan dificultades”afirmó Maud Bregeon en RMC/BFMTV, confirmando una promesa hecha por el Primer Ministro Sébastien Lecornu la semana pasada.

El portavoz del Gobierno mencionó en particular la “asistentes de enfermería”EL “ayuda a domicilio” Y “algunos agricultores que todavía enfrentan dificultades particulares”. Por otra parte, el ministro volvió a rechazar cualquier “ayuda universal, porque no nos la podemos permitir”.

“La elección que hicimos desde el principio, la seguiremos haciendo. Dirigir las ayudas a los franceses que trabajan en los sectores más difíciles, a aquellos para quienes terminar el mes es aún más difícil”. debido al aumento de los precios del combustible, explicó.

También rechazó una congelación de precios, mientras que la líder de la CGT, Sophie Binet, pidió el lunes el establecimiento de una “precio máximo en el surtidor de 1,70 euros”en vísperas de una reunión entre los sindicatos y los ministros de Economía, Trabajo y Energía. “Vemos en este momento, con lo que estamos viviendo en las redes Total, que esto llevaría a problemas de desabastecimiento en un período de tiempo muy rápido”argumentó.