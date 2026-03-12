Guerra en Oriente Medio: a pesar de la liberación masiva de reservas estratégicas, el barril de petróleo vuelve a superar los 100 dólares

Por

Publicado el 12 de marzo de 2026

Lectura: 2 min.







El barril de petróleo superó los 100 dólares este jueves 12 de marzo, a pesar de una intervención sin precedentes de las grandes potencias en el mercado, que no fue suficiente para asegurar el suministro, perturbado por la guerra en Oriente Medio.





El barril de Brent, que ha experimentado un crecimiento significativo desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, subió un 9,3% hasta los 100,50 dólares hacia las 4 de la madrugada, hora de París, mientras que el del WTI, referencia estadounidense en el mercado, alcanzó los 94,92 dólares, un aumento del 8,8%.





“Países de la AIE (Agencia Internacional de Energía, nota del editor) Pondrá 400 millones de barriles de petróleo. (…) disponibles en el mercado para compensar la pérdida de suministro por el cierre efectivo del estrecho” de Ormuz, en el Golfo, anunció el director ejecutivo de la agencia de energía de la OCDE, Fatih Birol.





Esta decisión fue tomada “por unanimidad” miércoles por la institución, de la que son miembros 32 países, incluidos los del G7 (Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Japón y Canadá), pero también Australia y México.









Estados Unidos, gran consumidor y productor de oro negro, aportará solo 172 millones de barriles, o el 40% de sus reservas. Los barriles americanos llegarán progresivamente al mercado a lo largo de aproximadamente tres meses.





El compromiso asumido por la AIE representa “aproximadamente 20 días de volúmenes exportados vía el estrecho de ormuz »afirmó Emmanuel Macron al iniciar una videoconferencia con sus homólogos del G7, presidido este año por Francia. El presidente francés dio la bienvenida “una señal clara para bajar los precios mundiales”.









“Al mismo tiempo, colaboraremos con varios países para evitar todas las medidas de restricción de las exportaciones”volvió a decir Emmanuel Macron, deplorando “medidas que han obstaculizado un poco el comercio mundial” O “envió señales equivocadas”. Este fue el primer G7 a nivel de líderes sobre este conflicto.









La guerra iniciada el 28 de febrero por los ataques israelíes-estadounidenses contra Irán provocó el cierre de facto del Estrecho de Ormuz, por el que, en tiempos de paz, transita una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado.





Teherán está tomando represalias contra objetivos en varios países de la región, particularmente contra infraestructura petrolera en el Golfo.





Los precios del crudo se han disparado en los últimos días, alcanzando casi 120 dólares el barril el lunes e impulsando los precios del combustible en los surtidores de todo el mundo. Tras una pausa el martes provocada por comentarios considerados tranquilizadores por Donald Trump, comenzaron a subir de nuevo, poco convencidos por la movilización de valores estratégicos.









“Liberar reservas estratégicas de petróleo para bajar los precios puede parecer una solución rápida, pero la historia demuestra que a menudo es sólo un alivio temporal”advierte John Plassard, jefe de estrategia de inversión de Cité Gestion Private Bank.





“La liberación de barriles de las reservas de emergencia es menos una solución que un gesto simbólico (…). En la jerga de los comerciantes, la decisión de la AIE es como apuntar con una manguera de jardín al incendio de una refinería.también juzga Stephen Innes, analista de SPI Asset Management.









La militarización del Estrecho de Ormuz está en el centro de las preocupaciones dado su papel crucial para el transporte de hidrocarburos.





El presidente francés aseguró que no tenía “no confirmación” por parte de la inteligencia francesa o aliada del uso de minas navales por parte de Teherán. Sin embargo, aseguró que el G7 había tomado medidas “la necesidad de poner en marcha las obras, que llevarán varias semanas”de “Coordinación de varias armadas para poder escoltar en el momento adecuado” barcos en el estrecho “y garantizar la libre circulación”. Pero “Las condiciones hoy no se dan”advirtió.









Emmanuel Macron también aseguró que los líderes del G7 habían ” acto “ que la tensa situación en el frente petrolero “De ninguna manera justifica el levantamiento de las sanciones que existen contra Rusia” por su guerra en Ucrania.





Hubo un “consenso”respondió sobre el acuerdo en este punto de Donald Trump, quien pareció sugerir el lunes que iba a levantar ciertas sanciones al petróleo. “para bajar los precios”.